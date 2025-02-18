Не потерять бы рынки сбыта

Сельское хозяйство
19
Валентина Мелехова

Из-за загруженности железных дорог костанайские мукомолы сталкиваются с трудностями при продаже товара

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Местные хлеборобы не могут продать зерно, потому что оно неконкурентоспособно, в том числе по причине высокой себестоимости. С проблемами сталкиваются и мукомолы: традиционные рынки сбыта, кажется, потеряны навсегда. Об этом представители бизнеса заявили на днях в ходе заседания отраслевого совета по вопросам АПК областной палаты предпринимателей.

– С марта минувшего года афганский рынок для нас фактически потерян! Там у нас продукцию уже не берут, – констатировал ситуацию директор ТОО «Асалия» Дулат Шаях­метов. – При этом кое-кто пытается во всем обвинить казахстанских мельников: мол, сами демонтировали свои мельницы и перевезли в Узбекистан. Но это неправда! Узбеки получили деньги от государства, закупили оборудование, построили мельницы. За последний десяток лет мукомольная отрасль у них прекрасно развилась. В том числе благодаря нашей стране, поскольку казахстанское зерно к ним заходило без пошлин. Впрочем, одна дверь закрылась, другая открылась. Примерно год назад у костанайских мукомолов появилась новая перспектива – китайский рынок. У Поднебес­ной большая потребность в кормовой муке – китайцы готовы платить за тонну костанайского продукта до 180 долларов.

Это очень привлекательная цена. Но есть загвоздка, мешающая поставить партнерские отношения между отечественными мукомолами и китайскими животноводами на прочные экономические рельсы. Во-первых, есть проблемы с отгрузкой товара: постоянные заторы на железной дороге не позволяют местным произ­водителям сельхозпродукции в нужное время доставить свой товар до пункта назначения.

– Я могу производить 29 тысяч тонн кормовой муки ежемесячно. Но наша инфраструктура не способна пропустить такие объемы. Причем проблемы создаются не там, не на границе, как все думают, а здесь, у нас, конкретно – за Карагандой. Именно там «узкое» место. Чтобы мое предприятие нормально работало, я должен отгружать по 12–13 составов, а я отгружаю один-два. Больше не получается. Потому что Россия, которая проплатила транзит до Китая на год вперед, пользуется приоритетом, – рассказал Дулат Шаяхметов. – Чтобы хоть как-то решить проблему, мы стали брать свободные крытые вагоны, искать площадки под Алматы, договариваться, из этих вагонов перегружать в контейнерный поезд… Ведь если все не сделать вовремя, придется по новой оформлять сопроводительные документы на груз: фитосанитарный и ветеринарный сертификаты. Последний, кстати, делается 10 дней. А это опять-таки время и дополнительные затраты. И вообще, почему я должен этим заниматься? Мое дело произвести и продать.

Руководство национального железнодорожного перевозчика признает, что действительно имеются проблемы с железнодорожной инфраструктурой в сторону Китая, и в ближайшей перспективе обещает несколько стабилизировать ситуацию за счет строительства второй ветки на линии Достык – Мойынты, благодаря чему пропускная способность будет увеличена.

– Поезда выводятся на линии по мере освобождения инфраструктуры... Пропускная способность железнодорожных веток используется максимально, – разъяснил ситуацию замдиректора ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки – Костанайское отделение ГП» Канат Алшоразов.

Сегодня станция Алтынколь – самая востребованная для отправки грузов в Китай, поэтому и немудрено, что она забита под завязку. В итоге костанайским переработчикам предлагают рассмотреть другие пути: через Среднюю Азию, Индию… Однако для местных мукомолов эти направления не самые выгодные. Так что вопрос по-прежнему остается открытым.

Есть и еще одна проблема – она связана со сложностями по вхождению в реестр экспортеров КНР. Несмотря на то что механизм здесь довольно простой, получить необходимое разрешение оказывается той еще задачкой.

– Мы уже два года потратили на это, и все впустую. Сначала нам заяв­ляли: у вас нет комбикормового завода. Вложили миллион долларов, поставили. Козловой кран грузоподъем­ностью 36 тонн запросили – пожалуйста. Площадка для хранения контейнеров – есть! Я сделал терминал, дополнительно два тупика построил и склад на шесть тысяч тонн. Все есть, а реестра по-прежнему нет, – разводит руками Дулат Шаяхметов.

Оказалось, что подобный случай далеко не единичен. Большинство костанайских предпринимателей, подающих заявки на получение права войти в реестр экспортеров сельхозпродукции КНР, получают отказы.

– У нас почти 40 тысяч гектаров земель. Мы в сутки перерабатываем тысячу тонн зерна. Имеется свой гранулятор, но уже полтора года не можем войти в реестр, – заявил представитель ТОО «Атамекен Дос» Азамат Бексултанов.

В недоумении пребывают и сот­рудники Костанайской областной территориальной инспекции, которые и собирают заявки от местных предпринимателей. Они утверждают, что ни в одном документе не прописан четкий алгоритм. Не оговорены даже примерные сроки рассмотрения зая­вок, и это вызывает постоянное недовольство экспортеров в части планирования, отгрузки и заключения договоров с китайскими партнерами.

– Отсутствуют законодательно утвержденные нормы либо документы, выдвигающие единые требования к потенциальным экспортерам растениеводческой продукции... Отсутствует перечень требуемого производственного оборудования на предприятии. А именно: является ли обязательным условием для принятия заявки на включение в реестр наличие условий по приемке, очистке, сушке, хранению, наличие собственной лаборатории, собственного ЖД-тупика и другое, – пояснил руководитель отдела Костанайской областной территориальной инспекции Бауржан Казбаев.

Эта проблема наблюдается на протяжении четырех лет, и решения ее на горизонте пока не наблюдается. Так что представители бизнеса и уполномоченный орган области просят Минсельхоз вмешаться в ситуацию и ходатайствовать перед партнерами из Поднебесной о решении вопроса.

#Китай #экспорт #мука

Популярное

Все
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
Распоряжение Главы государства о назначении Ергарина Д. Т.
Распоряжение Главы государства о назначении Жамаубаева Е.К.
Распоряжение Главы государства о назначении Адаева Е. Д.
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сактаганова Н. А.
Инвестиции и технологии
Чем заняться на перемене? Плетением!
Указ Президента Республики Казахстан Об Уали Б.
Распоряжение Главы государства о назначении Желдибай Р. С.
Гроза ринга
Нити судьбы и творчества
На казахстанском Алтае готовятся к большой воде
В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trackman 2025
Акция «Подари книгу» прошла в столице
Замануха
В Жанакорганском районе открылся центр «Руханият»
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Гордиться своей малой и большой родиной
Электоральная конкуренция по-казахстански
В Приаралье усилены меры безопасности
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Водохранилища и реки находятся под контролем
Друзья зовут ее Айшой
Президент вручил силовикам награды
Инвестируют в сгущенку и колбасы
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Тюльпаны впервые зацвели в балхашской теплице
Под спутниковым мониторингом находится 116 млн га сельхоззе…
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализ…
Льготное кредитование получат добросовестные и эффективные …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]