В торговом доме Алматы произошел пожар: спасены трое человек

Фото: МЧС

В Алматы сотрудники МЧС спасли троих человек, среди которых двое детей, во время пожара в торговом доме, передает Kazpravda.kz.

Сообщение о сильном задымлении в здании, расположенном в микрорайоне Нуркент Алатауского района, поступило на пульт службы 112. На место незамедлительно были направлены пожарные подразделения.

«Прибывшие на место сотрудники МЧС провели разведку помещений и установили, что очаг возгорания находится на первом этаже здания. С верхних этажей были спасены три человека: двоих детей эвакуировали с помощью трехколенной лестницы, еще одного взрослого вывели в безопасное место с использованием спасательного капюшона», - сообщили в МЧС.

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано.

Причины возгорания устанавливаются специалистами.