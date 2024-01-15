Не пропадет их тяжкий труд

На встрече Айдарбека Сапарова с акимом области Жетысу Бейбитом Исабаевым и представителями сельскохозяйственной сферы речь шла в первую очередь о конкретных мерах поддержки, которую так ждут крестьяне.

Как известно, нынешний сезон у жетысуских кукурузоводов выдался тяжелым: увеличив посевные площади и получив богатый урожай в 367 тыс. тонн, они столкнулись с тем, что закупочная цена на культуру резко снизилась, сбыт не пошел. У некоторых и вовсе царица полей так и осталась зимовать на полях.

Ее попросту негде хранить и некуда сдавать, сетуют аграрии, вложившие в дело огромные силы и средства. В итоге нереализованными в регионе остались порядка 100 тыс. тонн кукурузы.

Огромную роль в этой ситуации сыграла общая картина на рынке: в 2023 году наблюдалось перепроизводство кукурузы. Мировые цены на нее за год снизились более чем на треть, и это крупнейшее падение за десять лет, отметил министр сельского хозяйства. К тому же высокий урожай получили российские кукурузоводы. Соответственно, их переработчики имеют возможность закупать сырье по более низкой цене, снижая себестоимость товаров и демпингуя на традиционных рынках сбыта.

Несмотря на все сложности, большая часть урожая все же реализована переработчикам и на корма, подчеркнул Айдарбек Сапаров, пообещав приложить все усилия, чтобы помочь пострадавшим хозяйствам.

По предварительной информации, у аграриев Жетысу в ближайшее время закупят 20 тыс. тонн кукурузы через АО «НК «Продкорпорация». Далее ее планируют передать птицеводам в рассрочку на три месяца, пояснил глава министерства. При этом собравшихся призвали следить за общемировыми тенденциями в сельском хозяйстве, ведь в условиях рыночной экономики государство не может выкупать произведенную крестья­нами продукцию. Потребность казахстанского рынка в кукурузе ограничена, а экспорт, хотя и вырос на 10 тыс. тонн, составил по итогам 2023 года 114 тыс. тонн.

Говоря о системной поддержке отрасли, аким области Бейбит Исабаев добавил, что в нынешнем году за счет местного бюджета будут повышены субсидии для производителей кукурузы, реализуемой на переработку. Стоит также отметить, что с 8 января при содействии местных властей компания «Iргетас Трейд» начала прием культуры на заготовительном пункте «Уыз Май Industry», расположенном в Коксуском районе.

Ежесуточно крестьяне сдают сюда около 500 тонн кукурузы. В настоящее время продолжаются переговоры и с другими предприятиями.