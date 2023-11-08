Не сетью единой...

В те далекие времена многие читали газеты, смотрели отечест­венные телеканалы, выпуски новостей и телепередачи не только развлекательного характера, но и с политическим, научно-популярным и развиваю­щим контентом. Сегодня сложилось мнение, что все необходимое для полноценной жизни современного общества, а соответственно, государства, можно взять в глобальной сети.

Начнем с того, что недавно пришлось услышать из уст чиновника. Не стану называть его имени, по этическим соображениям, но прозвучало это следующим образом: «У нас есть проблема, даже не проблема, а реальная головная боль – это вопрос внутренних коммуникаций. Мы далеко не всегда вовремя узнаем, что делают другие управления и даже министерства. Это касается как единого графика мероприятий, так и банальных вещей. Когда мы начинаем что-то делать, зат­рачиваем ресурсы, в том числе и финансовые, а в этом направлении уже завершает свою работу какой-то другой департамент» (диалог не придуманный, есть диктофонная запись).

С одной стороны, претензия обоснованная. Но лишь только до уточнения подробностей. В процессе разговора выясняется,­ что по ряду вопросов, когда госслужащему недоставало единого графика проведения мероприятий, ответы на них легко и свое­временно можно было получить из открытых офи­циальных источников. В частности, из отечественных средств массовой информации.

Поговорил еще с одним госслужащим, уровня заведующего департаментом. Спросил, читает ли он газеты или смотрит отечест­венное ТВ? На голубом глазу отвечает, что газет не читал сроду и телевизор смотреть – пустая трата времени, ведь в Интернете все гораздо смешнее. А читать госслужащих заставляют (?!), когда вышло интервью про шефа или очередное Послание Президента. В процессе разговора также выяснилось, что их департамент испытывает те же проблемы, что были озвучены выше. Условно, чтобы не палить контору: планируется крупное мероприятие, посвященное Дню снеговика, а уже ближе к дате проведения выясняется, что Правительство объявило этот год Годом Кролика, и морковка у снеговика вместо носа никак не вяжется с общей концепцией. Но в департаменте об этом не знали, хотя Правительство заблаговременно по госзаказу уже полгода рассказывает о Годе Кролика во всех СМИ.

Какая досада, что развлекательные паблики, в том числе мировых таблоидов, не печатают актуальную только для нашей страны информацию. Опустим сопутствующую проблему Национальной безопасности, когда не только обыватели находятся под постоянным воздействием иноземного информационного поля, но и госслужащие, которые просто по долгу службы вроде бы обязаны быть в курсе того, что творится в стране. И это не про хайп в соцсетях, а про официальные источники информации, на которые в рамках госзаказа тратятся колоссальные средства. На деле происходит обратное. Местные власти зачас­тую игнорируют публикации в СМИ, не удосуживаясь на них реагировать вовсе. Замолчали проблему – и она как бы ушла. Решится сама собой – хорошо, не решится – сверху спустят соответствующие указания.

В это же время ежегодно с началом подписной кампании работники СМИ с протянутой рукой вынуждены стучаться во всевозможные высокие кабинеты. И даже не с просьбой, а с мольбой оформить подписку на то или иное издание. А в ответ полу­чают либо плач Ярославны о том, что несчастных бюджетников принуждают (?!) читать и быть в курсе происходящего в нашей с вами стране, либо сразу сыплются жалобы, и не куда-нибудь, а напрямую в Антикор или даже в прокуратуру.

Оно и понятно, что учитель истории не обязан читать и выписывать современные газеты. Учитель литературы и языка, будь то хоть казахский язык, хоть русский, также не обязан отслеживать его современное сос­тояние и развитие на примерах газетных публикаций. К слову, периодику по сей день почему-то выписывают, покупают, достают учителя иностранных языков. Вот они и сами понимают, и ученикам разъясняют, что реально освоить язык и культуру можно, лишь изучая современный живой язык его носителя. Но беда в том, что даже на уровне управленцев в сфере образования, медицины, туризма далеко не все считают нужным на регулярной основе получать информацию о том, что же на самом деле происходит в нашей стране! И через подчиненных доводить до всего населения политику Президента, Правительства, министерств и ведомств.

Не будем сейчас говорить о том, что СМИ сами виноваты в утрате аудитории хотя бы потому, что лозунг «Скучно, не скучно – для пропаганды не критерий» придумали не журналисты. Все бы хорошо, но этот лозунг будет работать лишь в случае, если информацию, подготовленную в первую очередь для сотрудников госаппарата, госслужащие будут читать в обязательном порядке.

Для этого не надо ни выдумывать новых законов, ни заставлять, как это происходит в случаях изучения Послания Президента или интервью непосредственного начальника. Следует разъяснять, убеждать, в конце концов, внести в Кодекс госслужащего наряду со знанием Основного закона необходимость изучения и своевременного реагирования на публикации хотя бы в официальных СМИ. Думаю­щие люди просто не могут не осознавать важности пребывания госслужащих в информационном поле государства, которому они служат. Мало того, эту информацию они просто обязаны воспринимать, изучать и доносить ее основные аспекты до обычного обывателя, которому в отличие от государственных служащих может и не быть, до поры до времени, до этих процессов никакого дела.

Что касается кризиса СМИ в принципе, то это не вопрос рынка или шоу-бизнеса. Достаточно вспомнить время, когда повсеместно закрывались кинотеат­ры. Сперва кино якобы должно было вытеснить все архаичные формы культуры и просвещения, потом телевидение, позже пришел Интернет. Но театры по сей день существуют, кинотеатры не только работают, но и приносят прибыль их владельцам. Телевидение также никто не отменит – этот процесс каждый из нас наблюдает на примере иност­ранного телевещания. Кризис СМИ пройдет, как и прочие. Другой воп­рос, с чем мы в Казахстане останемся к моменту его окончания? Без внутренней политики, без культуры, без образования? Ведь госслужащие в нашей стране не хотят даже слышать о том, что пытается донести через прессу до каждого из них государство. А потом в соцсетях на нас сыплются упреки о том, что Слышащее государство кого-то не слышит. Может, пора уже научиться быть взаимно услышанными?

Культура потребления информации, так же как и политическая культура, и культура в принципе не могут быть насажены сверху. По этой причине невозможно заставить население выписывать газеты или смотреть выпуски новостей. А вот прививать культуру, разъяснять, обучать, развивать и нести в массы должно стать таким же долгом государственных служащих, как и соблюдение закона. Станут чиновники читать прессу не из-под палки, а идейно, по собственному желанию – с места сдвинутся и другие сис­темные недоразумения. Официальная пресса с их помощью снова обретет авторитет.