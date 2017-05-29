​Не слова, а реальные дела

590
Евгения Ермакова

В партии «Ауыл» решили на примерах показать молодежи, что значит любить и уважать свою Родину. В рамках акции «Вместе навстречу будущему» партийцы поведали о том, какими делами они способствуют развитию страны.

К примеру, член Политсовета партии «Ауыл» Аскар Муратов сумел объединить бизнесменов своего родного поселка Майталап Костанайского района. Вместе они построили мемориальный комплекс в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Еще один пример действий, а не слов – субботники. В Костанае одна из аллей находится под покровительством «Ауыла». Недавно члены партии и студенты высадили здесь 50 новых деревьев, убрали мусор, побелили бордюры. Как подчеркнул в рамках акции председатель КОФ НДПП «Ауыл» Сабит Исмуратов, он как ректор Костанайского инженерно-экономического университета им. М. Дулатова всегда старается быть примером, продвигая культ знаний, прививая студентам любовь к родному краю.

Реформы в сфере образования, перестройка общест­венного сознания, о чем написал в своей программной статье Президент Казах­стана Нурсултан Назарбаев­, также стали предметом разговора в рамках проведенной акции. Молодежь со знанием дела говорит об информатизации, полиязычии. Ведь в университете им. Дулатова идет активная работа по изу­чению новых технологий, подготовке специа­листов и сфере энергетики, в том числе «зеленой». А участие в международных образовательных программах обязывает знать не только родной, но и английский язык. 

