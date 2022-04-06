Мнения павлодарцев по-прежнему не учитываются властями, когда принимаются инфраструктурные решения. Горожане, например, не согласны с односторонним движением на одной из улиц областного центра.

От частного к общему

Одна из лучших школ Павлодара – лицей №8, и сюда привозят детей со всего города. Видимо, это обстоятельство и послужило поводом принять решение: сделать односторонним участок прилегающей к школе улицы Едыге би.

В полиции объяснили это так: «По обращению ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» сотрудниками полиции проведено обследование улично-дорожной сети вблизи учебного заведения. По результатам в целях обеспечения безопасности детей принято решение о внедрении одностороннего движения по улице Едыге би, установке искусст­венных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости на опасном участке, а также установке дорожных знаков «Дети», «Пешеходный переход», «Ограничение максимальной скорости».

Более того, в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили: «По итогам проведенного опроса населения, 80% респондентов проголосовали за внедрение одностороннего движения, из которых 62% поддержали идею движения в сторону улицы Астана».

И вот эта часть пресс-релиза, растиражированная не только СМИ, но и павлодарскими паб­ликами в соцсетях, вызвала еще больше возмущения у павлодарцев, чем само введение одностороннего движения. Никто не может вспомнить, понять, узнать, объяснить – кто и когда проводил опрос, кого вообще опрашивали и на чье мнение ориентировались.

Жители ближайших домов с улиц Набережная и Астана в недоумении, кто эти 80% согласных и сколько именно это человек. И без того переполненные машинами дворы теперь просто непреодолимы, потому что многие автомобилисты обходят ограничение по направлению именно через дворовую территорию. Комментаторы в пабликах заявляют: стало небезопасно ходить по своему двору тем детям, которые здесь живут.

Случай для 350-тысячного Павлодара – рядовой и довольно мелкий. Но эта ситуация, как никакая другая, отлично демонст­рирует уровень диалога между государственными структурами и населением. Порой этот диалог такой же качественный, как этот эфемерный опрос, проведенный полицией, или лучше сказать – односторонний, как тот коротенький участок улицы Едыге би.

Инструкция прилагается

Буквально за неделю до этого скандала павлодарский общественный фонд «Десента» презентовал результат кропотливой работы, проведенной совместно с «Алматы Менеджмент Университетом». Общественники выполнили большой анализ правовых основ и возможностей участия граждан Республики Казахстан в процессах благоустройства городов. А затем разработали руководство по вовлечению населения в процессы благоустройства открытых общественных пространств.

Это руководство – подробная пошаговая инструкция для местных исполнительных органов, застройщиков, представителей некоммерческого сектора, граж­данских активистов и других заинтересованных сторон, которые намерены инициировать и организовать процесс соучаст­вующего проектирования. В документе как раз и содержится описание всех этапов, возможных мероприятий, принципы и условия, соблюдение которых позволит сделать процесс вовлечения эффективным и взаимовыгодным.

– Это пособие можно рассмат­ривать в качестве практического руководства по реализации концепции «слышащего государства» в контексте развития городской среды. В нем есть инструкция, как выстроить систему по алгоритмам соучаст­вующего проектирования, а также детали – как проводить информирование, какие есть инструменты и механизмы опросов, какие должны быть помещения для встреч и чем они могут быть оснащены, как фиксировать рекомендации и контролировать их исполнение и так далее, – говорит директор ОФ «Десента» Сергей Гуляев.

Общественники признают, что у нас в стране есть база для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, но пока не хватает детализации и желания. Что говорить, если даже правила благоустройства вез­де одинаковые и совершенно не учитывают региональных особенностей. Практика граж­данского участия в процессах благоустройства территорий складывается пока неэффективно, мало примеров соблюдения существующих норм, не говоря уже о применении каких-либо дополнительных форм и механизмов вовлечения граждан.

– Основные рычаги управления, включая финансовые, административные, информационные, по-прежнему находятся в руках исполнительной власти. Депутаты, конечно, пытаются влиять на принятие решений – но все зависит от созывов, от опытности конкретного человека, и поэтому не все получается, – продолжает Сергей Гуляев. – Но главное – нам не хватает детализированных законодательных норм.

Например, мы не знаем до сих пор, почему тот или иной двор попал в список реконструируемых – нет четких критериев для выбора участков благоустройст­ва. Да и депутаты не всегда общаются со своим населением. Сейчас есть хороший новый инструмент – Бюджет народного участия – но даже там не требуется особенного общения с людьми, которые живут на какой-то конкретной территории. Все может решить активное меньшинство, а остальных и не спросят.

– А мы говорим о том, что неплохо было бы спросить именно всех людей, которые вокруг этого конкретного двора живут и находятся, – отмечает Сергей Гуляев. – Мы все в целом избегаем такого общения, потому что это сложно, занимает много времени и нервов, есть опасность конфликтов. Поэтому и появилось это руководство, которое содержит методики, вплоть до деталей, как же нам продуктивно общаться.

Еще одна из рекомендаций экспертов, кроме детализации нормативно-правовых актов, – это работа над ошибками. По-хорошему, нужно изучить все резонансные кейсы за последние 3–5 лет, а их масса, когда возникали конфликты между представителями местного сообщества, застройщиками, органами власти, и выявить причины, классифицировать, прописать механизмы для их недопущения.

А учитывая опыт развития электронных услуг, в чем Казахстан преуспел, наличия у большинства граждан ЭЦП и доступа к Интернету, можно рассмотреть возможность использования доступных информационных технологий для информирования граждан и учета их мнения.

Активнее, товарищи!

К слову, не случайно активис­ты постоянно делают акцент на информировании населения. О том, что это проблема из проблем, говорит и опыт реализации Бюджета народного участия.

– Этот проект – один из лучших примеров реального участия жителей городов в процессе благоустройства территорий. И сейчас в стратегических документах уже предлагается увеличить объем Бюджета народного учас­тия в 10 раз, – говорит Сергей Гуляев. – Однако стоит обратить внимание и на реализацию механизма: люди не знают, что они могут сделать. Например, в этом году в Павлодаре по БНУ поступило всего 7 проектов! А ведь для этого достаточно написать простейшую заявку. И это еще раз подтверждает тот факт, что с людьми не общаются – информационное сопровождение проек­та слабое.

Плюс нужно подумать и о качестве предлагаемых проектов. Не делать заявки за людей, а создать условия. Необходимо оказать помощь гражданам в получении информации о статусе объектов – земельных участков, сооружений, коммуникаций, помочь в разработке качественных эскизных планов, создать какой-то набор инструментов, реестр дизайнеров и архитекторов, студенческих инициативных групп.

Эксперты напоминают, что участие граждан в процессах территориального планирования и развития принципиально важно. Во-первых, оно позволит нивелировать протестные наст­роения, предупредить или разрешить конфликтные ситуации при наличии разнонаправленных интересов у разных групп участников, а также обеспечить прозрачность на всех уровнях принятия решений, снизив коррупционные риски.

Во-вторых, такой подход повысит качество благоустраиваемых территорий. В-третьих, поможет сформировать чувство совместной ответственности за принимаемые решения, а также за их возможные последствия.

– Мы подчеркиваем, и это учтено в нашем руководстве, что влияние населения должно быть пропорционально его вкладу. Простыми словами: мы не хотим, чтобы люди, которые ограничиваются только обращениями в акимат с жалобами и выяснением отношений или еще хуже – сплошным критиканством в соцсетях, диктовали свое мнение. Если они ни руками, ни головой ничего не делают, то их мнение не должно влиять на реальную ситуацию, – резюмирует директор фонда «Десента». – Но мы также видим, что активность населения возросла, и возник вопрос, как ее направить в продуктивное русло.

Как выразился Сергей Гуляев, общественники верят, что вода камень точит – для презентации руководства они провели «круглый стол» и пригласили на него госструктуры из разных регионов, только вот особого энтузиазма не заметили. Эту инструкцию по диалогу с населением многие восприняли как дополнительную проблему государственного планирования.

Так что сейчас нашему обществу нужны прецеденты, и Павлодар, эксперты которого и создали столь полезное руководство, мог бы стать показательной площадкой. Тем более что аким города Асаин Байханов позиционирует себя открытым чиновником новой формации, готовым к диалогу не только в прямых эфирах Instagram.