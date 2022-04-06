Проблемная зона
Не спросили или не услышали?
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Мнения павлодарцев по-прежнему не учитываются властями, когда принимаются инфраструктурные решения. Горожане, например, не согласны с односторонним движением на одной из улиц областного центра.

От частного к общему

Одна из лучших школ Павлодара – лицей №8, и сюда привозят детей со всего города. Видимо, это обстоятельство и послужило поводом принять решение: сделать односторонним участок прилегающей к школе улицы Едыге би.

В полиции объяснили это так: «По обращению ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» сотрудниками полиции проведено обследование улично-дорожной сети вблизи учебного заведения. По результатам в целях обеспечения безопасности детей принято решение о внедрении одностороннего движения по улице Едыге би, установке искусст­венных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости на опасном участке, а также установке дорожных знаков «Дети», «Пешеходный переход», «Ограничение максимальной скорости».

Более того, в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили: «По итогам проведенного опроса населения, 80% респондентов проголосовали за внедрение одностороннего движения, из которых 62% поддержали идею движения в сторону улицы Астана».

И вот эта часть пресс-релиза, растиражированная не только СМИ, но и павлодарскими паб­ликами в соцсетях, вызвала еще больше возмущения у павлодарцев, чем само введение одностороннего движения. Никто не может вспомнить, понять, узнать, объяснить – кто и когда проводил опрос, кого вообще опрашивали и на чье мнение ориентировались.

Жители ближайших домов с улиц Набережная и Астана в недоумении, кто эти 80% согласных и сколько именно это человек. И без того переполненные машинами дворы теперь просто непреодолимы, потому что многие автомобилисты обходят ограничение по направлению именно через дворовую территорию. Комментаторы в пабликах заявляют: стало небезопасно ходить по своему двору тем детям, которые здесь живут.

Случай для 350-тысячного Павлодара – рядовой и довольно мелкий. Но эта ситуация, как никакая другая, отлично демонст­рирует уровень диалога между государственными структурами и населением. Порой этот диалог такой же качественный, как этот эфемерный опрос, проведенный полицией, или лучше сказать – односторонний, как тот коротенький участок улицы Едыге би.

Инструкция прилагается

Буквально за неделю до этого скандала павлодарский общественный фонд «Десента» презентовал результат кропотливой работы, проведенной совместно с «Алматы Менеджмент Университетом». Общественники выполнили большой анализ правовых основ и возможностей участия граждан Республики Казахстан в процессах благоустройства городов. А затем разработали руководство по вовлечению населения в процессы благоустройства открытых общественных пространств.

Это руководство – подробная пошаговая инструкция для местных исполнительных органов, застройщиков, представителей некоммерческого сектора, граж­данских активистов и других заинтересованных сторон, которые намерены инициировать и организовать процесс соучаст­вующего проектирования. В документе как раз и содержится описание всех этапов, возможных мероприятий, принципы и условия, соблюдение которых позволит сделать процесс вовлечения эффективным и взаимовыгодным.

– Это пособие можно рассмат­ривать в качестве практического руководства по реализации концепции «слышащего государства» в контексте развития городской среды. В нем есть инструкция, как выстроить систему по алгоритмам соучаст­вующего проектирования, а также детали – как проводить информирование, какие есть инструменты и механизмы опросов, какие должны быть помещения для встреч и чем они могут быть оснащены, как фиксировать рекомендации и контролировать их исполнение и так далее, – говорит директор ОФ «Десента» Сергей Гуляев.

Общественники признают, что у нас в стране есть база для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, но пока не хватает детализации и желания. Что говорить, если даже правила благоустройства вез­де одинаковые и совершенно не учитывают региональных особенностей. Практика граж­данского участия в процессах благоустройства территорий складывается пока неэффективно, мало примеров соблюдения существующих норм, не говоря уже о применении каких-либо дополнительных форм и механизмов вовлечения граждан.

– Основные рычаги управления, включая финансовые, административные, информационные, по-прежнему находятся в руках исполнительной власти. Депутаты, конечно, пытаются влиять на принятие решений – но все зависит от созывов, от опытности конкретного человека, и поэтому не все получается, – продолжает Сергей Гуляев. – Но главное – нам не хватает детализированных законодательных норм.

Например, мы не знаем до сих пор, почему тот или иной двор попал в список реконструируемых – нет четких критериев для выбора участков благоустройст­ва. Да и депутаты не всегда общаются со своим населением. Сейчас есть хороший новый инструмент – Бюджет народного участия – но даже там не требуется особенного общения с людьми, которые живут на какой-то конкретной территории. Все может решить активное меньшинство, а остальных и не спросят.

– А мы говорим о том, что неплохо было бы спросить именно всех людей, которые вокруг этого конкретного двора живут и находятся, – отмечает Сергей Гуляев. – Мы все в целом избегаем такого общения, потому что это сложно, занимает много времени и нервов, есть опасность конфликтов. Поэтому и появилось это руководство, которое содержит методики, вплоть до деталей, как же нам продуктивно общаться.

Еще одна из рекомендаций экспертов, кроме детализации нормативно-правовых актов, – это работа над ошибками. По-хорошему, нужно изучить все резонансные кейсы за последние 3–5 лет, а их масса, когда возникали конфликты между представителями местного сообщества, застройщиками, органами власти, и выявить причины, классифицировать, прописать механизмы для их недопущения.

А учитывая опыт развития электронных услуг, в чем Казахстан преуспел, наличия у большинства граждан ЭЦП и доступа к Интернету, можно рассмотреть возможность использования доступных информационных технологий для информирования граждан и учета их мнения.

Активнее, товарищи!

К слову, не случайно активис­ты постоянно делают акцент на информировании населения. О том, что это проблема из проблем, говорит и опыт реализации Бюджета народного участия.

– Этот проект – один из лучших примеров реального участия жителей городов в процессе благоустройства территорий. И сейчас в стратегических документах уже предлагается увеличить объем Бюджета народного учас­тия в 10 раз, – говорит Сергей Гуляев. – Однако стоит обратить внимание и на реализацию механизма: люди не знают, что они могут сделать. Например, в этом году в Павлодаре по БНУ поступило всего 7 проектов! А ведь для этого достаточно написать простейшую заявку. И это еще раз подтверждает тот факт, что с людьми не общаются – информационное сопровождение проек­та слабое.

Плюс нужно подумать и о качестве предлагаемых проектов. Не делать заявки за людей, а создать условия. Необходимо оказать помощь гражданам в получении информации о статусе объектов – земельных участков, сооружений, коммуникаций, помочь в разработке качественных эскизных планов, создать какой-то набор инструментов, реестр дизайнеров и архитекторов, студенческих инициативных групп.

Эксперты напоминают, что участие граждан в процессах территориального планирования и развития принципиально важно. Во-первых, оно позволит нивелировать протестные наст­роения, предупредить или разрешить конфликтные ситуации при наличии разнонаправленных интересов у разных групп участников, а также обеспечить прозрачность на всех уровнях принятия решений, снизив коррупционные риски.

Во-вторых, такой подход повысит качество благоустраиваемых территорий. В-третьих, поможет сформировать чувство совместной ответственности за принимаемые решения, а также за их возможные последствия.

– Мы подчеркиваем, и это учтено в нашем руководстве, что влияние населения должно быть пропорционально его вкладу. Простыми словами: мы не хотим, чтобы люди, которые ограничиваются только обращениями в акимат с жалобами и выяснением отношений или еще хуже – сплошным критиканством в соцсетях, диктовали свое мнение. Если они ни руками, ни головой ничего не делают, то их мнение не должно влиять на реальную ситуацию, – резюмирует директор фонда «Десента». – Но мы также видим, что активность населения возросла, и возник вопрос, как ее направить в продуктивное русло.

Как выразился Сергей Гуляев, общественники верят, что вода камень точит – для презентации руководства они провели «круглый стол» и пригласили на него госструктуры из разных регионов, только вот особого энтузиазма не заметили. Эту инструкцию по диалогу с населением многие восприняли как дополнительную проблему государственного планирования.

Так что сейчас нашему обществу нужны прецеденты, и Павлодар, эксперты которого и создали столь полезное руководство, мог бы стать показательной площадкой. Тем более что аким города Асаин Байханов позиционирует себя открытым чиновником новой формации, готовым к диалогу не только в прямых эфирах Instagram.

Популярное

Все
Плохое качество дорог за миллиарды тенге возмущает жителей Шымкента
Павлодарцы по-прежнему не могут влиять на городские инфраструктурные решения
25 паводкоопасных участков выявили в Нур-Султане
Несмотря на тотальный рост цен, для земледельцев Костанайской области все складывается удачно
Популярный актауский яхт-клуб вновь заявляет о давлении акимата
Человечество продолжает активно менять климат и загрязнять природу – обзор
Аварийные отключения питьевой воды произошли в Мангистауской области
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Большие планы по импортозамещению планирует реализовать Казахстан
Срыва посевной в Павлодарской области удалось избежать
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Фермеры Мангистау ищут способы избежать наказания за ДТП
Книжно-документальные выставки в честь 125-летия Ауэзова открылись в НАБ РК
Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Гражданское общество в Казахстане долгое время находилось под контролем власти – общественник
Как работают общественные советы в Казахстане и почему их нередко критикуют
Двоевластие в турнире
​​​​​​​Учесть палитру мнений
​​​​​​​Рискованная рыбалка
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
Казахстанец погиб в Бангладеш
Айдар Махметов: нельзя ограничивать в коммерческой поддержке наших спортсменов-любителей
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Проблемная зона
Сорвало пробки
Проблемная зона
Верните кладбище!
Проблемная зона
Трансграничная коллизия
Проблемная зона
Стоп, цены!
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021