фото Игоря Бургандинова

В Астане во Всемирный день отказа от полиэтиленовых пакетов Министерство экологии и природных ресурсов совместно с АО «Жасыл даму» организовало пресс-тур по цехам уникального предприятия – завода компании ТОО «Ecomaf», специализирующегося на переработке отходов из пластика. Здесь они обретают вторую жизнь, превращаясь в детали скамеек, урны, фрагменты оград, без которых невозможно представить современную городскую среду.

Отказ от пластиковой упаковки и пакетов – одна из самых обсуждаемых тем. Каждый год человечество производит свыше 400 млн тонн пластика, большая часть которого биологическим способом почти не разлагается. В условиях Казахстана с его большой территорией и разбросанными населенными пунктами проблема утилизациии подобных изделий особенно остра.

На этом фоне работа таких предприя­тий, как Ecomaf, становится не просто важной – стратегической. Компания не только уменьшает объемы отходов, но и доказывает, что использованный пластик – не мусор, а сырьевой ресурс, если подойти к делу грамотно.

Компания Ecomaf работает с 2020 года и уже успела зарекомендовать себя как надежного партнера на рынке перерабатывающей отрасли. В частности, предприятие первым в Казахстане внедрило технологию, при которой используется смесь из переработанного полимера и песка. Это позволяет получать прочные и долговечные изделия, устойчивые к агрессивной внешней среде.

– В этом году планируем расширить завод. Хотим увеличить объемы производства и начать выпуск новой продукции. Сейчас есть спрос на крышки для канализационных люков, ограждения, решетки, дорожное покрытие. В этом направлении и будем работать, – сообщил директор предприятия Руслан Орынтаев.

Продукция завода обладает высокими эксплуа­тационными характеристиками: не ржавеет, не ломается, выдерживает температуры от -60 до +70 °C, не поддается воздействию влаги, грибка или коррозии. По прочности изделия сравнимы с камнем, при этом они легче, дешевле и экологичнее.

Как и многие малые предприя­тия, Ecomaf начинался с малого. Руслан Орынтаев арендовал небольшой цех и стал собирать сырье. На старте в команде было всего несколько человек. Сегодня здесь работают 20 сотрудников, а в сезон – до 60 человек. Предприя­тие перерабатывает до 100 тонн пластика в год, и эта цифра может вырасти в разы.

– Наша цель – принести пользу окружающей среде и обществу, создать по всему Казахстану безотходные экозаводы, которые станут единой средой по переработке и повторному использованию вторсырья, – подчеркнул Руслан Орынтаев.

Спрос на пластиковую продукцию завода стабильно высок. Основные потребители – акиматы, КСК и строительные компании. Скамейки, урны, малые архитектурные формы находят применение при благоустройстве дворов, парков и скверов. Изделия проч­ны, антивандальны, не требуют дополнительной обработки или покраски. При этом срок их службы – десятки лет.

Однако с ростом спроса пред­прия­тие столкнулось с проблемами. Главная трудность – в техническом оснащении. Заводу необходимо новое более производительное оборудование, чтобы масштабировать производство и расширить линейку продукции.

Понимая важность подобной экологической инициативы, государство через АО «Жасыл даму» – национального оператора по устойчивому развитию и управлению отходами – подключилось к поддержке.

– Акционерное общество «Жасыл даму» выделяет на модернизацию завода Ecomaf 377 миллионов тенге, – сообщил главный менеджер по связям с общественностью Нуржан Дуйсебай. – В ближайшее время средства будут получены, и ситуа­ция с объемами производства улучшится.

В целом под патронатом АО «Жасыл даму» находятся 64 проекта, из них 26 уже получили финансирование. Предприятия, реализующие проекты по переработке отходов, могут претендовать на льготные кредиты под 3% годовых, а также на поддержку от местных исполнительных органов в виде субсидий, налоговых преференций, админист­ративного сопровождения. Развитие сферы рециклинга – не только вопрос экологии, но и экономики, включая такой аспект, как занятость.

Подобные производства создают рабочие мес­та, улучшают городскую инфраструктуру и формируют новое мышление в обществе. Завод Ecomaf – пример того, как экология и бизнес могут идти рука об руку, создавая реальную пользу для окружающей среды и для людей.