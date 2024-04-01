Не высказывать свое мнение в соцсетях обязали участников процесса по делу Бишимбаева

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Стороны поддержали ходатайство, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Верховный суд РК

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева, который обвиняется в убийстве с особой жесткостью его гражданской жены Салтанат Нукеновой.

Гособвинитель Айжан Аймаганова напомнила, что судом было удовлетворено ходатайство стороны защиты о том, чтобы данное судебное заседание проходило в режиме гласности и публичности, судом созданы все условия для состязательности сторон.

«Судом разрешено фотографирование, применении звуко- видео записи, но эти действия не должны мешать нормальному ходу судебного разбирательства. Более того, судом было разъяснена норма о производстве по уголовным делам с участием присяжных, согласно которой не подлежат обсуждению вопросы права, не входящие в компетенцию и способные вызвать их предубеждения в отношении подсудимого и других участников процесса. Так, после суда 29 марта 204 года, в соцсетях были опубликованы посты, выражающие личное мнение по ведению процесса судом, данные обстоятельства мешают нормальному ведению судебного разбирательства. И могут негативно отразится на присяжных и вызвать у них принуждения. Я прошу обязать всех участников процесса соблюдать требования уголовно-процессуального законодательства и выражать свое мнение по ведению процесса, по возражениям, высказываниям, в рамках судебного разбирательства, а не на платформе соцстей», – заявила прокурор.

Стороны поддержали ходатайство.

Напомним, двоюродный брат подсудимого Бахытжан Байжанов тоже предстал перед судом присяжных по двум статьям уголовного кодекса.

На минувшей неделе фото, избитой Салтанат продемонстрировал присяжным ее брат. Он поведал суду о разговоре с сестрой и событиях той роковой ночи.

Также стало известно, почему свидетель удалил видео с камер наблюдения. Бармен ресторана, в котором произошло убийство, рассказал, что обнаружил Бишимбаева к моменту приезда скорой помощи с ножом в руках.

 

 

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