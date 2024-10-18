Не за горами очередные зимние игры

В столице под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова состоялось специальное совещание, посвященное подготовке и учас­тию национальной сборной в 9-х зимних Азиатских играх, которые пройдут 7–14 февраля 2025 года в китайском Харбине. Здесь же были обсуждены и перспективы развития зимних видов спорта в Казахстане.

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В мероприятии приняли участие руководители подведомственных министерству организаций, генеральные секретари федераций зимних видов спорта, государственные тренеры и главные тренеры национальных сборных команд РК. В ходе обсуждения глава спортивного ведомства отметил, что до начала зимних Азиатских игр осталось совсем немного времени, и важно открыто обсудить все вопросы, связанные с подготовкой команд.

– Успех национальных сборных на таких значимых международных соревнованиях существенно повысит авторитет Казахстана на мировой арене. На прошлых зимних Азиатских играх наши спортсмены продемонстрировали достойные результаты. Теперь наша задача – приложить максимум усилий для достижения еще более высоких показателей в предстоящих играх, – отметил министр.

Отметим, что зимние Азиат­ские игры проводятся­ на континенте с 1986 года. Трижды их принимала Япония, по одному разу Южная Корея и Казахстан, а теперь в третий раз в истории они пройдут и в Китае.

Харбин примет зимние игры во второй раз, первый раз соревнования проходили там в 1996 году. В рамках предстоящих игр будут разыг­раны медали в 11 дисцип­линах, в таких как шорт-трек, фигурное катание, хоккей, керлинг, сноуборд, фристайл, биатлон, конькобежный и лыжный спорт и т. д. Больше всего медалей будет разыграно в конькобежном спорте, где планируется розыгрыш 14 золотых медалей, а за ним следует шорт-трек с девятью золотыми медалями. Локации для проведения ледовых соревнований включают в себя существующий стадион, где проходили зимние Азиатские игры 1996 года, а некоторые состязания пройдут в городе Ябули, примерно в 200 километрах от Харбина. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Харбинском меж­дународном конференц-выставочном и спортивном центре.

Национальная команда Казахстана участвует в масштабных континентальных состязаниях с 1994 года (всего в шести Азиадах), где за всю историю выступлений завое­вала 196 медалей – из них 78 золотых, 62 серебряные и 56 бронзовых. В общекоманд­ном зачете мы трижды занимали четвертое место, а по одному разу первое, второе и третье места.

Кстати, есть еще один очень любопытный факт. Заявку на проведение 10-х зимних Азиатских игр в 2029 году выиграла... Саудовская Аравия! Место проведения пока существует только на карте – на фоне самого высокого горного хребта страны у горы Джебель аль-Лауз (2 580 м) под названием курорт Трое­на. Это лишь малая часть амбициозного проекта Neom, в котором значатся вертикальный город The Vault в пещере высотой 200 м, еще один город посреди пустыни The Line, исследовательский центр «Оксагон» и остров в Красном море «Синдалу», который обещает стать самым роскошным в мире. Проект оценивают в 500 млрд долларов. Это будет первый горнолыжный курорт в Персидском заливе с минусовыми температурами и открытыми снежными склонами. Трехмесячный лыжный сезон и 36 км горнолыжных трасс. Возможно ли это, мы узнаем лишь с течением времени.