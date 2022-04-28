Технологии
Не забыть о налогах и провести платежи дистанционно поможет бизнесменам новое приложение
Демченко Марина
корреспондент

Многофункциональное мобильное приложение Е-Salyq Business напомнит предпринимателям о сроках представления налоговой отчетности и уплаты налогов и, главное, позволит провести необходимые платежи дистанционно.

Об этом в ходе пресс-конференции на площадке СЦК рассказал заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов Азамат Панбаев.

Бесплатное мобильное приложение разработано комитетом и работает по всей стране с 1 января 2022 года. Скачать его можно в App Store, Play Market и App Gallery. На сегодня более 27 тыс. предпринимателей пользуются им в своей работе.

По словам спикера, E-Salyq Business упростило ряд налоговых процедур. Функционал приложения позволяет зарегистрироваться в качестве ИП, выдать чек мобильного приложения (альтернатива чеков ККМ), учитывать доходы ИП (на основании чеков приложения), рассчитать налоги и социальные платежи, вести учет наемных работников и их доходов, сдать упрощенную декларацию (налоговая отчетность по форме 910.00) и закрыть ИП в упрощенном порядке.

– Кроме того, в E-Salyq Business интегрированы удобные сервисы, с помощью которых можно будет получить уведомления налогового органа, оплатить налоги одним платежным документом сразу за несколько их видов, провести зачеты и возврат ошибочно или излишне уплаченных сумм. Также можно получить различные справки: о регистрации в качестве ИП, о доходах ИП, доходах работников. Иными словами, в данном мобильном приложении предусмотрена поэтапная реализация всего жизненного цикла налогообложения индивидуального предпринимателя, – пояснил Азамат Панбаев и продемонстрировал ряд сервисов мобильного приложения в онлайн-режиме.

Главная страница приложения состоит из нескольких разделов: профиль индивидуального предпринимателя (Профиль), модуль выдачи чеков (Чеки), учет доходов ИП (Доходы), учет работников и их доходов (Работники ИП). Есть возможность обращения на Блог председателя. На главной странице размещены ссылки на мобильное приложение E-Salyq Azamat, Кабинет налогоплательщика и портал Е-gov.

Для удобства пользователей здесь же размещен Налоговый календарь с напоминаниями о предстоящих налоговых событиях, таких как сроки представления налоговой отчетности и уплаты налогов. В профиле пользователя указываются актуальные сведения об индивидуальном предпринимателе. Это его регистрационные данные, статус (действующий, бездействующий, приостановивший деятельность), виды деятельности.

Указан орган госдоходов, в котором зарегистрирован ИП, банковские реквизиты (номер счета ИП), степень риска предпринимателя. В профиле предприниматель вводит данные о доходах, заявленных им для расчета его социальных платежей. Удобен функционал по выдаче чеков.

– Это альтернатива контрольно-кассовой машине. Ее упрощенная версия с фискализацией доходов. Конечно, данный сервис не может полноценно заменить контрольно-кассовые машины для торговых объектов с большим количеством наименований товаров. Но для небольших торговых точек, где продается несколько наименований, его вполне можно использовать, – считает Азамат Панбаев.

Сейчас этот сервис позволяет сформировать чек на услуги, работы, направить его получателю, например, по WhatsApp или с использованием других мессенджеров. Подлинность выданных чеков подтверждается QR-кодом.

По словам спикера, предприниматели проявляют интерес к данному продукту. Их предложения и замечания, в том числе поступающие в службу поддержки приложения, обсуждаются, и наиболее интересные и необходимые включаются в план работы. Как, например, предложения в части интеграции с системой Мин­труда и соцзащиты для получения и передачи данных по трудовым договорам.

– В текущем году запланировано расширение функционала E-Salyq Business для использования приложения крестьянскими и фермерскими хозяйствами, – анонсировал представитель КГД.

Функционал постоянно совершенствуется так, чтобы с помощью мобильного приложения E-Salyq Business предприниматели могли получать максимально возможный спектр услуг дистанционно, без посещения налоговых органов.

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