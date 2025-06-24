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В ходе таможенного контроля у гражданина Китайской Народной Республики, следовавшего из Казахстана в КНР, были выявлены незадекларированные денежные средства в размере, превышающем установленный законодательством лимит. Общая сумма составила эквивалент 20 тыс. долларов, 8 тыс. евро и 9 250 российских рублей.

– В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, физические лица могут вывозить валюту без письменного декларирования, если сумма не превышает эквивалент 10 тысяч долларов США по курсу на день подачи декларации, – пояснила официальный представитель ведомства Гульжан Калменова. – В данном случае сумма значительно превысила установленный лимит, что и стало основанием для привлечения к ответственности.

Как уточнили в КГД, в соответствии с частью 3 статьи 551 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение правил таможенного декларирования предусмотрено наложение штрафа в размере 25% от суммы, не подлежащей декларированию, с конфискацией незадекларированных либо недостоверно задекларированных денежных средств и денежных инструментов. В результате гражданин КНР был привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 2 466 274 тенге, а также конфискована сумма в 19 174 доллара в доход государства.