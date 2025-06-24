Не заявил и в итоге лишился денег

Закон и Порядок
133
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов сообщила о пресечении попытки незаконного вывоза иностранной валюты через таможенный пост «Майкапчагай» в Восточно-Казахстанской области.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе таможенного контроля у гражданина Китайской Народной Республики, следовавшего из Казахстана в КНР, были выявлены незадекларированные денежные средства в размере, превышающем установленный законодательством лимит. Общая сумма составила эквивалент 20 тыс. долларов, 8 тыс. евро и 9 250 российских рублей.

– В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, физические лица могут вывозить валюту без письменного декларирования, если сумма не превышает эквивалент 10 тысяч долларов США по курсу на день подачи декларации, – пояснила официальный представитель ведомства Гульжан Калменова. – В данном случае сумма значительно превысила установленный лимит, что и стало основанием для привлечения к ответственности.

Как уточнили в КГД, в соответствии с частью 3 статьи 551 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение правил таможенного декларирования предусмотрено наложение штрафа в размере 25% от суммы, не подлежащей декларированию, с конфискацией незадекларированных либо недостоверно задекларированных денежных средств и денежных инструментов. В результате гражданин КНР был привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 2 466 274 тенге, а также конфискована сумма в 19 174 доллара в доход государства.

#Минфин #валюта #КГД

Популярное

Все
Фестиваль вдохновил молодежь
Невидимый, но так необходимый труд
Крик души, или Как один человек пытается спасти реку
«Золотая жила» Сеита Каскабасова
Выявлять причины, а не ликвидировать последствия
Профилактика и правовая культура
Судебная власть как неотъемлемый институт правового государства
Строить сообщество единой судьбы
Успех прокуроров и дипломатов
Совершили восхождение на горную вершину
Профессиональный праздник отметили стражи правопорядка
Школа нового поколения
Личный фонд Абиша Кекилбаева передан в Архив Президента РК
Метрология в цифровом формате
Не заявил и в итоге лишился денег
Партнер, которому доверяют
В МИД обратились к казахстанцам
«Голос Турана-2025» собирает друзей
Футбольная перспектива для страны
«Акжайык» в огне
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Второй саммит «Центральная Азия – Китай»: главы государств подписали Астанинскую декларацию
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
125 лет Сабиту Муканову: в СКО почтили великого классика казахской литературы
Токаев поддержал идею о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и ЦА
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Профессиональный праздник отметили стражи правопорядка
Судебная власть как неотъемлемый институт правового государ…
В Генпрокуратуре прокомментировали заявку на присоединение …
В Казахстане стартовала неделя «Закона и Порядка»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]