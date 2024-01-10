Не жалея себя ради жизни других

Неравнодушие спасает от беды

К сожалению, в прошлом году в Казах­стане дважды объявляли общенациональный траур по погибшим соотечественникам во время масштабных лесных пожаров в области Абай и взрыва, случившегося на шахте имени Костенко в Караганде.

Однако, согласно статистике, в 2023-м было и немало случаев, когда трагедий, к счастью, удалось избежать. И все это благодаря не только спасателям, медикам и пожарным, но и рядовым казахстанцам, которых отличают неравнодушие и отзывчивость.

Едва успел начаться год, как на пульт «112» практически во всех населенных пунктах стали поступать звонки о пожарах. К примеру, 3 января прошлого года пожарные области Абай спасли пятилетнего ребенка, который на момент ЧП в квартире находился один. Пожар случился на пятом этаже 9-этажного дома. Горели мебель, личные вещи, оргтехника. Чтобы добраться до ребенка, огнеборцам пришлось разбирать стены. Благодаря оперативным действиям Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай ребенок остался жив.

19-летняя студентка Мария Симонова из Петропавловска самостоятельно спасла своего земляка. Частный дом в Рабочем поселке загорелся в первый день нового года. Увидев густые клубы дыма, исходящие от одного из ближайших домов, девушка поспешила на место ЧП. На раздумья времени не было, Мария тут же бросилась в горящий дом и увидела ползущего к выходу мужчину. Храбрая девушка помогла ему выбраться из дома, охваченного огнем, а после вызвала пожарных. Уже после Мария будет долго удивляться тому, что не испугалась и физически смогла вытащить из огня взрослого человека.

Отметим, что спасение может быть разным и не совсем буквальным, как, например, в музыкальной семье Умирхана Жетесова и Амангуль Ешпановой из Актюбинской области. Супружеская чета известна тем, что усыновила 18 детей. Не сразу. Первого ребенка усыновили в 2009-м, и с каждым годом их семья пополнялась, а сегодня это самое большое семейство в регионе.

По словам Умирхана Жетесова, он сам рано остался без мамы, поэтому с большим трепетом относится к таким детям. Вместе с супругой они стараются дать им хорошее воспитание и следят за тем, чтобы старшие помогали младшим. Амангуль тоже рано лишилась родителей и поэтому знает, как тяжело приходится сиротам.

– У нас 21 ребенок, из которых 18 – приемные. Но мы всех считаем нашими детьми и стараемся дать им достойное воспитание. А еще хотим сделать из них настоящих артистов, – поделилась многодетная мама.

Кстати, сейчас у них собственный ансамбль, с которым большая семья гастролирует по стране.

А в поселке Интернациональный жамбылские полицейские во время пожара спасли беременную женщину с двумя детьми. Это случилось в середине февраля. Госавтоинспекторы Меркенского районного отдела полиции Данияр ­Тналиев и Нурдаулет Нургали обнаружили, что один из частных домов полностью ­объят дымом и пламенем. Не теряя времени, они бросились к дому, крикнув прохожим, чтобы те вызывали пожарных и бригаду скорой медицинской помощи.

– Когда мы с напарником подбежали к дому, услышали женский голос и детский плач. Нам некогда было оценивать риски. Счет шел на секунды. Мы сразу же сломали окно и стали пробираться сквозь густой дым. Ничего не было видно, я просто шел на детский крик, – вспоминает Данияр Тналиев.

Полицейским удалось вынести из горящего дома и спасти беременную женщину с двумя маленькими детьми.

Свою лепту в спасение человеческих жизней в прошлом году внес и Фонд «Қазақстан халқына». Двум маленьким пациентам из Карагандинской и Павлодарской областей с редким диагнозом нейрофиброматоз был приобретен дорогостоящий препарат «Селуметиниб» (Коселуго) на общую сумму 220 млн 644 тыс. тенге.

Препараты, предназначенные для лечения орфанных заболеваний, выпускаются строго по заранее направленным заявкам. «Селуметиниб» применяется в качестве монотерапии для лечения симптоматических, неоперабельных плексиформных нейрофибром у пациентов детского возраста от трех лет и старше с нейрофиброматозом 1-го типа.

Один из детей, получивших инновационное лекарство, – 10-летний Валерий Демин из села Батпакты Осакаровского района Карагандинской области.

– С рождения у сына было родимое пятно и со временем оно стало расти. Поначалу врачи никакой угрозы не видели. Когда Валера пошел в первый класс, то стали наблюдаться трудности с обучением, появились галлюцинации. Мы обратились к неврологу в Караганде, который направил нас на консультацию к другим специалистам. И когда мы прошли всех специалистов, сделали МРТ, нам поставили страшный диагноз – нейрофиброматоз 1-го типа, – рассказала мама Валеры Оксана Демина.

Также ОФ «Қазақстан халқына» приоб­рел лекарственные средства 131 пациенту, из которых 100 детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями, на сумму более 15,5 млрд тенге.

Помощь пришла вовремя

С первым потеплением ЧП случилось на Капшагайском водохранилище. 5 марта около четырех часов дня на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в районе песчаного берега «Голубой залив» откололась льдина, на которой остались 12 рыбаков. При этом толщина льда была примерно 15 см, а наружная температура воздуха +13 градусов.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда города Конаева. Рыбаки находились на отколовшейся льдине в 30 м от берега. Все они были эвакуированы с помощью плавательных средств, за что выразили благодарность спасателям.

Благодарности и награды за спасение тонущего ребенка удостоился и школьник из Шымкента в канун Наурыза. Ученик 8-го класса Мактааральской школы № 37 Нуркельды Нурполат прославился на всю страну своим героическим поступком. Он спас трехлетнего малыша, упавшего в канал.

Катаясь верхом на коне, подросток увидел тонущего ребенка. 15-летний подрос­ток не растерялся и, несмотря на холод, прыгнул в воду. Вытащив мальчика на берег, Нуркельды оказал ему первую помощь. Ребенок был без сознания, и школьнику пришлось делать искусственное дыхание. Инцидент произошел 4 марта.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды наградил юного спасателя сертификатом на 400 тыс. тенге.

– Мне вчера показали видеозапись. Молодец! Я думал, что это взрослый парень. А тут оказывается – школьник. Пусть такие граждане становятся примером для других молодых людей. Спасибо, что вы растите настоящего патриота! – заключил Дархан Сатыбалды, обращаясь к семье юного героя.

Как выяснилось, у Нуркельды большая семья. Из шести детей он – второй. Мальчик отличник и занимается спортом. Это и помогло подростку мобилизоваться в ответственный момент и спасти ребенка.

А 1 апреля спасатели Алматы вызволили троих туристов в горах, на одного из которых сошла лавина. В 16.35 в дежурно-­диспетчерское отделение Респуб­ликанского оперативно-спасательного отряда МЧС поступил вызов от оперативного дежурного ДЧС Алматы. По словам спасателей, три человека поднимались с Бутаковского перевала на пик Букреева. В это время сошла лавина, в результате чего одного туриста откинуло вниз.

На помощь незамедлительно отправились оперативная группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда из пяти человек и спасатели Службы спасения города Алматы. Благодаря тому, что в данном месте была сотовая связь, туристы смогли объяснить, где они находятся. В районе семи вечера люди были найдены, а спустя 20 минут начался спуск пострадавших.

В Петропавловске же тем временем пришлось спасать от мошенников пенсионерку. 68-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся капитаном полиции. Он сообщил, что ее дочь сбила человека. Мошенник потребовал перевести ему 100 тыс. тенге во избежание возможных проблем и при этом контролировал все действия, запрещая прерывать телефонный разговор. Для более правдивой картины фейковый сотрудник полиции включил женский голос, молящий о помощи, очень похожий на голос дочери пожилой женщины. Кроме того, было верно названо имя якобы виновницы ДТП.

Пенсионерка поспешила к ближайшему банкомату. Ее встревоженное состояние заметил оказавшийся рядом участковый инспектор Медет Садуов, который вмешался в ситуацию. Сотрудник полиции вступил в разговор с самозванцем, и тот сразу же бросил трубку. После чего участковый позвонил дочери и, окончательно убедившись, что с ней все в порядке, проводил пожилую женщину домой, провел с ней профилактическую беседу.

Судя по статистике за май 2023 года, в Казахстане было несколько попыток суи­цида. Так, 9 мая полицейские Кокшетау спасли 14-летнюю девочку, которая хотела спрыгнуть с крыши многоэтажного дома. О намерении подростка покончить с собой сотрудникам полиции сообщил знакомый девочки. По словам полицейских, они едва успели, и обошлось без жертв.

А несколькими днями ранее столичные полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста по улице Янушкевича. Очевидцы обратились в полицию, которая, к счастью, патрулировала неподалеку и оперативно прибыла на место. Сотрудник полиции Сергазы Баянбаев сориентировался быстро. Он подбежал к мужчине и, резко обхватив его сзади, вытянул из опасной зоны. Однако мужчина пытался вырываться, и на помощь к Сергазы Баянбаеву поспешил его напарник Айдос Сулейменов. Вместе они успокоили мужчину и доставили в УП района Алматы.

И в огонь, и в воду

С наступлением первых летних дней на усиленный режим работы перешли все спасательные службы на воде, но помощь коллег, как оказалось, никогда не бывает лишней.

Подоспевший вовремя спасатель из Семея успел вытащить из воды шестилетнего ребенка, тонувшего на Шульбинском водохранилище. ЧП произошло 3 июня. Мальчик убежал от отдыхающей на берегу семьи и зашел в воду. Родители этого не заметили. Не умея плавать, ребенок начал тонуть. Это увидел сидевший на берегу пожарный-спасатель Алтынбек Алимжанов. Он бросился в воду, вытащил мальчика и передал его родителям. О таких говорят – и в огонь, и в воду!

Спасателем, а точнее, спасителем случайным образом стал и студент Павлодарского педагогического университета. 20-летний Асан Асаинов спас двух тонущих подростков. Как рассказал сам герой, это случилось вечером 12 июля на центральном городском пляже. Он отдыхал на берегу Иртыша, когда увидел плескающихся в воде подростков. Асан не сразу понял, что ребята тонут.

– Я сразу поплыл к ним. Один из ребят уже уходил под воду – я успел схватить его за волосы и потянул на поверхность. В этот момент, пытаясь спастись, второй подросток начал хвататься за меня… В тот момент я не думал об опасности и риске, что мог сам погибнуть. У меня была только одна цель – спасти тонущих мальчиков, – вспоминает события того дня молодой человек.

Асан один смог вытащить на берег обоих подростков, имен которых в суматохе даже не спросил. В медицинской помощи они не нуждались.

А днем ранее – 11 июля – министр по ЧС Сырым Шарипханов наградил ученика АОО «НИШ» Петропавловска Аслана Гималетдинова медалью «За спасение утопающих». Напомним, 4 июля 15-летний Аслан спас 13-летнего мальчика, тонущего в природном котловане 20-го микрорайона, а тот в свою очередь спасал своего семилетнего брата.

Своими благородными поступками в августе 2023-го отличились и дети.

Так, 11-летний школьник из Уральска Алихан Сайхал стал известен тем, что вмес­те с друзьями убрал мусор на стадио­не после футбольного матча. 3 августа футбольная команда из Уральска ­«Акжайык» сыграла с астанинским клубом «Женис» вничью – 1:1. И, как это обычно бывает, после матча на стадионе осталось много мусора. Алихан с друзьями тут же принялись наводить порядок.

Экс-министр культуры и спорта Асхат Оралов написал письмо, поблагодарив юного болельщика и его друзей, а также передал памятные подарки – книги, рюкзаки и мяч, привезенный с чемпионата мира по футболу, прошедшего в Катаре.

«Приветствую, Алихан! Хочу выразить восхищение твоим поступком и очень ответственным отношением к чистоте на стадионе. Развитие футбола – это в том числе и культура болельщиков. ­Поэтому твой пример очень важен для всех отечественных любителей спорта. Твои действия и действия твоих друзей – это заслуга правильного воспитания и хороший пример для сверстников», – написал Асхат Оралов.

К слову, Алихан и сам увлекается футболом и посещает ФК «Жайык жастары».

– Я не один собирал мусор с трибун. Со мной были мои друзья Мансур, Нуртас и Надир, – подчеркнул юный футболист.

Администрация клуба поблагодарила Алихана и его друзей за добрый поступок и пообещала юным болельщикам небольшие презенты.

А вот Владимира Гринберга, спасшего человека ценой собственной жизни, наградили посмертно. Мальчику было всего 14 лет.

26 августа спасатели Акмолинской об­ласти вручили его родственникам медаль за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, и выразили свои искренние соболезнования. «По поручению министра по ЧС Республики Казахстан Сырыма Шарип­ханова начальник ДЧС Акмолинской об­ласти Нурлан Атыгаев наградил медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» Владимира Гринберга, посмертно» – проинформировала пресс-служба ДЧС региона.

Трагедия произошла 29 июля. Владимир отдыхал вместе с семьей на реке Нура Коргалжынского района. Юный герой заметил, что в воде начал тонуть 12-летний ребенок и бросился на помощь. Одновременно подбежали взрослые. Владимир Гринберг спас тонущего ребенка. Но, не рассчитав собственные силы, он сам начал тонуть, так как в данном месте имеется водоворот. К несчастью, никто не смог ему помочь...

19 сентября в Атырауской области пятилетний ребенок упал в канализационный колодец. Инцидент произошел в селе Аккистау. В полицию обратилась 30-летняя жительница и сообщила об исчезновении из дома сына 20 минут назад. В поселке незамедлительно были начаты оперативно-розыскные работы.

– Наш сотрудник услышал звуки, исходящие из канализационной ямы во дворе жилого дома. Понимая всю опасность ситуации, он позвал на помощь коллег. Крышка канализационного колодца была узкой, и на спасение ребенка потребовалось около пяти минут, чтобы не поранить его, – сообщили сотрудники полиции.

К счастью, ребенок не пострадал, хотя и был очень напуган.

Очень насыщенным на всякого рода происшествия выдался и декабрь 2023 года, и спасенных, к счастью, тоже оказалось немало. Было и спасение полицейскими людей, ушедших под лед в Костанайской области, и спасение от мороза трех водителей, оставшихся на трассе, участковым из Жамбылской области, и случай со спасением человека в горящей машине солдатом из Астаны, и даже спасение собаки, примерзшей к бетонному парапету, сотрудниками оперативно-спасательного отряда Усть-Каменогорска.

Но, пожалуй, самый запоминающийся случай произошел в Шымкенте в ночь на 16 декабря, когда жительница жилого массива Кайнарбулак 27-летняя Марина Гафарова спасла от пожара шестерых соседских детей.

У самой Марины с мужем четверо детей. По словам женщины, когда она увидела огонь, то выбежала из дома босиком и каким-то образом смогла преодолеть трехметровый забор. А когда заметила в доме газовый баллон, позвала на помощь мужа.

– Братишка открутил шланг от редуктора газового баллона, а муж вытащил его и выкинул подальше от дома. А я тем временем вытаскивала детей, – рассказала жительница Шымкента.

Совершив настоящий подвиг, женщина не считает себя героиней, уверяя, что каждый поступил бы так же, окажись на ее месте. В ДЧС города сообщили, что направили документы в министерство, чтобы женщину за проявленный героизм представили к награде.