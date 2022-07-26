Небеса подождут

В областном акимате на коллегии под председательством акима облас­ти Нурлыбека Налибаева обсудили вопросы системы здравоохранения, в том числе охраны здоровья матери и ребенка.

Руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазылов рассказал о показателях материнской и младенческой смерт­ности в регионе. Как оказалось, в прошлом году умерло 10 рожениц, с начала текущего года – 3.

Аким области особое внимание уделил данному вопросу, поручив исправить ситуацию.

– Показатель зарегистрированной материнской и младенческой смерт­ности в регионе высок, и не нужно ссылаться только на природные факторы, недостаточную материально-техническую базу, – сказал он. – От ответственности все равно не уйдете! Каждая смерть – это трагедия отдельно взятой семьи. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки принять срочные действенные меры по поднятому вопросу.

Руководитель региона поручил областному управлению здравоохранения в течение 10 дней разработать и утвердить комплексный план. Кроме того, для консультирования беременных с факторами риска и тяжелыми экстрагенитальными патологиями необходимо организовывать консилиумы с привлечением квалифицированных экспертов республиканского уровня.

Также будут усилены работа по своевременной постановке беременных на учет и патронажу новорожденных детей, разъяснительные меры среди женщин по планированию беременности.