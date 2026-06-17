Небо под контролем

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Как защититься от нежелательных дронов

Беспилотные технологии выходят за пределы узкой инженерной сферы. Они стали частью инфраструктурной реальности: обеспечивают быстрый доступ к данным, обследуют труднодоступные объекты, усиливают контроль за территорией. Но вместе с этим они формируют и новые риски. Под ударом в любой момент могут оказаться как крупные промышленные предприятия и транспортные узлы, так и места массового скопления людей. Поэтому все, что касается беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), имеет косвенное отношение к промышленной, городской, национальной безо­пасности.

Постановлением Правительства от 4 июня 2025 года утверж­дена Концепция развития граж­данской беспилотной авиации на 2025–2031 годы, разработанная во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева. В документе обозначены вопросы, касающиеся нормативной базы, инфраструктуры для полетов, подготовки кадров, применения беспилотных авиационных систем (БАС) и безопас­ной эксплуатации. Учитывая, что объявлен Год цифровизации и искусственного интеллекта, дискуссия, проходившая в рамках Dronetech Conference и посвященная теме использования дронов, была тесно связана с технологической повесткой.

Классическая безопасность объекта долгое время строилась вокруг земли, но сейчас эта логика изменилась. Угроза может появиться и сверху – из воздушного пространства, которое еще недавно не воспринималось как полноценная зона контроля. Директор компании «Компоненты новых решений» Игорь Елфимов в своем выступлении подчеркнул:

– Если раньше объект защищали забором, сигнализацией и видеонаблюдением, то теперь появилась задача обеспечить охрану еще и верхней полусферы.

По его словам, угрозы от беспилотников нельзя рассматривать как единое явление. В одном случае речь идет о неосторожном полете любителя или коммерческого аппарата рядом с территорией, где такие полеты ограничены. В другом – о намеренном нарушении режима объекта. Поэтому простого запрета недостаточно. Если мы не способны обнаружить аппарат, определить его тип и оценить уровень риска, формальное ограничение не становится реальной защитой.

Спикер выделил три группы угроз. Первая связана с неправильной эксплуатацией БПЛА: когда аппарат запускают с нарушением правил или он теряет управление. Вторая касается противоправного использования дронов: для разведки территории, доставки запрещенных предметов или вмешательства в работу объекта. А третья относится к применению беспилотников как средства поражения.

Игорь Елфимов обратил внимание на то, что с развитием рынка комплектующих и онлайн-площадок растет доступность FPV-дронов и самосборных аппаратов. Поэтому система безо­пасности должна учитывать не только серийные коммерчес­кие модели, но и модифицированные устройства. Так возникает понятие антидронной системы – комплекса, который позволяет обнаружить беспилотник, идентифицировать его, классифицировать угрозу, передать информацию ответственным службам и запустить регламент реагирования. Значение имеют не только датчики и программное обеспечение, но и операторы, инженеры и специалис­ты, понимающие особенности объекта и способные принимать решения без лишней задержки.

Обсуждалась и защита объектов, уязвимых в террористичес­ком отношении: особо важных государственных, стратегических и опасных производственных, а также мест массового скопления людей и других территорий, где требования к безопасности изначально выше.

Технический директор Special Systems KZ Камиль Аяпбергенов предложил рассматривать этот вопрос шире. Одним из инструментов здесь может быть спуфинг – подмена навигационного сигнала, при которой беспилотник получает искаженные данные о местоположении или маршруте. Такой подход важен там, где нужно снизить риски для людей и инфраструктуры. При этом спуфинг – не универсальный метод: его эффективность зависит от типа аппарата, сценария угрозы и особенностей объекта.

О защите промышленных зон говорил главный инженер Cleverest Technologies Бауыржан Оспан. Он подчеркнул, что у электростанции, завода, склада, аэропорта или места массового пребывания людей разные рис­ки, режим работы и требования к безопасности. Выбор антидронной системы начинается не с покупки оборудования, а с понимания модели угроз.

По его словам, невозможно заменить всю систему безопас­ности одним стандартным техническим решением. Средства обнаружения, подавления, спуфинг и аналитическое программное обеспечение работают эффективно, когда встроены в комплекс мер: обнаружение, идентификацию, оценку риска, воздействие и последующий анализ. Для оптимального решения нужно заранее определить, что защищать, какие сценарии возможны, кто получает сигнал тревоги, как быстро поступает информация. Без такого регламента даже дорогое оборудование, как сказал Бауыржан Оспан, может остаться набором разрозненных устройств.

Поможет искусственный интеллект

Логика спуфинга показывает и обратную сторону вопроса. Если подмена навигационного сигнала используется как защита объекта от нежелательного беспилотника, то и дроны, применяемые в интересах страны, должны быть защищены от подобного воздействия. Для промышленных, служебных или спасательных аппаратов потеря точной навигации может сорвать задачу, изменить маршрут или создать риск для инфраструктуры. Поэтому устройство должно быть способно продолжать работу, если спутниковый сигнал пропал, был подавлен или подменен.

GPS и другие спутниковые навигационные системы остаются привычным источником координат, однако зависимость от одного канала становится слабым местом. Решению этой проблемы посвятил свое выступление директор Taharqa Technologies Таир Балбаев.

– Будущее за системами, которые способны самостоятельно ориентироваться, анализировать окружающую среду и выполнять часть задач без постоянного ручного управления, – говорил он.

По его словам, автономная навигация означает, что дрон ориентируется по нескольким источникам: визуальной информации, датчикам, рельефу местности, заранее загруженным материалам и обработке данных на борту. Важную роль играет компьютерное зрение – способность системы анализировать изображение с камеры, распознавать объекты, препятствия и элементы местности. ИИ становится инструментом устойчивости: помогает сопоставлять сведения, корректировать поведение аппарата и быстрее реагировать на изменения обстановки. Чем больше операций выполняется на борту, тем меньше устройство зависит от постоянной связи с внешним миром и оператором.

Так возникает вторая сторона безопасности: объект нужно защищать от нежелательного дрона, а его полезного друга – от потери управления и нестабильной связи. Для Казахстана с его огромной территорией и удаленной инфраструктурой это имеет практическое значение.

Тему обучения кадров и нормативного регулирования поднял представитель Академии гражданской авиации Бахтияр Кучкаров. Он отметил, что отрасль проходит путь от отдельного беспилотного аппарата к БАС и платформам. В такой системе значение имеют связь, программное обеспечение, обработка данных, автоматизация, оператор и регламент действий. Поэтому подготовка специалистов уже не может ограничиваться навыками пилотирования: чем сложнее аппарат и система вокруг него, тем выше и разностороннее требования к человеку.

Казахстану важно не ограничиваться ролью потребителя инноваций. Развитие БПЛА и БАС связано с формированием собственной инженерной базы, локализацией решений, испытательной инфраструктурой и понятными правилами применения. Безопасное небо складывается из технологий, правил и подготовленных людей. Dronetech Conference обозначила более широкий вопрос: насколько страна готова к новой логике воздушного пространства, где дроны становятся рабочим инструментом, требующим ответственности, контроля и технической зрелости?

Беспилотники уже стали час­тью современной технологичес­кой среды. Теперь задача сос­тоит в том, чтобы эта среда была управляемой и безопас­ной – для государства, бизнеса, общества.