Недопустимая халатность

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Дым из-под капота вовремя заметили, дети отошли на безопасное расстояние. Буквально через минуты автобус загорелся. Предварительная версия – короткое замыкание.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, водитель автобуса осуществлял перевозку пассажиров без прохождения технического осмотра транспортного средства и не произвел обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами. Он привлечен к административной ответственности. Кроме того, за нарушение Трудового кодекса, выразившееся в несоблюдении правил техники безопасности при осуществлении выезда учащихся, приказом директора школы руководителю лагеря объявлен строгий выговор. Перед перевозкой детей в ДП ЗКО со стороны школы не поступало никаких запросов по поводу сопровождения автобуса сотрудниками полиции.