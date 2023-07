Нефть – без предела Свежий выпуск 481 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Министр также отметил, что Иран поддерживает идею провести экстренное заседание ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти). По его мнению, встреча могла бы поспособствовать решению вопроса о сдерживании спада на рынке нефти.

Согласно июльскому прогнозу Всемирного банка, из-за снятия санкций с Ирана приток «черного золота» на мировой рынок возрастет почти на миллион баррелей в сутки. Это в свою очередь снизит прогнозируемую в 2016 году стоимость нефти с 66 до 56 долларов за баррель. Между тем цена на важнейший ресурс продолжает уменьшаться. Этому, по мнению специалистов, способствует падение биржевых индексов в Китае и открытие еще двух буровых установок в США.



F-22 разместятся в Европе

Соединенные Штаты впервые разместят в Европе новейшие многоцелевые истребители F-22 в соответствии с инициативой по укреплению безопас­ности своих союзников по НАТО, объявленной в прошлом году. Об этом на встрече с журналистами в Пентагоне заявила министр военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс.

«Размещение F-22, безусловно, усилит возможности наших военно-воздушных сил», – сказала она, не уточнив, когда новые американские самолеты прибудут на европейский континент и где они будут базироваться.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 был создан компаниями Boeing и Lockheed Martin с использованием технологии «стелс» и принят на вооружение ВВС США в 2005 году. Считается, что впервые он был применен в боевых условиях в прошлом году в ходе военно-воздушной операции против группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии.



«Мусорные» беспорядки

Кампания «Ты воняешь» (You Stink), вызванная бездействием органов власти по вопросу вывоза мусора с улиц столицы Ливана, привела к столкновениям населения Бейрута с полицией. The Guardian сообщает, что беспорядки в городе стали крупнейшими за 10 лет.

Власти на протяжении 15 месяцев не могут решить вопрос с открытием новой свалки, и потому дымящиеся кучи мусора заполнили Бейрут, сообщает ТАСС.

Ситуация с мусором стала лишь проявлением общего политического кризиса: властные решения в стране не принимаются с тех пор, как больше года назад парламентарии не смогли выбрать президента. В первом раунде ни один политик не набрал необходимых двух третей голосов, а последующие раунды не собрали кворума.

The Guardian отмечает, что спонтанные волнения вряд ли приведут к масштабным изменениям: большую роль в политической жизни страны играют зарубежные силы. На стороне мусульман-шиитов, половины христиан и друзов стоит Иран, а мусульман-суннитов и другую половину христиан и друзов поддерживает Саудовская Аравия.



Защитит стюардов профсоюз

Профсоюзная организация бортпроводников компании «Чешские авиалинии» (CSA Czech Airlines) объявила о проведении со среды трехдневной забастовки, объяснив эту меру безрезультатностью длительных переговоров с руководством компании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

Поводом для протестов послужило заметное снижение зарплаты стюардов и стюардесс с октября прошлого года. Поскольку 10-месячные переговоры с руководством фирмы на эту тему не принесли никаких результатов, профорганизация бортпроводников решила приступить к забастовке, говорится в сообщении.

Сокращение численности персонала и заработной платы в «Чешских авиалиниях» было проведено осенью 2014 года. Одной из важных причин этого стало резкое уменьшение количества пассажиров авиаперевозчика на маршрутах в Россию и другие страны СНГ.