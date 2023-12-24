Неизвестный взорвал гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»

Происшествия
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Полиция разыскивает злоумышленника, передает Kazpravda.kz

Фото: Лента.ру

Граната оглушила несколько человек. Журналисты связали инцидент с их профессиональной деятельностью, сообщает Lenta.ru.

Встреча проходила в рижском баре Čē. К 23:00 в заведении из посетителей остались только сотрудники издания. Тогда в зал заглянул мужчина, он бросил под ноги присутствующим учебную гранату РГД-5.

Неизвестный скрылся на черной BMW. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

#СМИ #граната #Би-Би-Си

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