Неизвестный взорвал гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»

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Граната оглушила несколько человек. Журналисты связали инцидент с их профессиональной деятельностью, сообщает Lenta.ru.

Встреча проходила в рижском баре Čē. К 23:00 в заведении из посетителей остались только сотрудники издания. Тогда в зал заглянул мужчина, он бросил под ноги присутствующим учебную гранату РГД-5.

Неизвестный скрылся на черной BMW. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.