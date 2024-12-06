Некупленное мороженое мешает жить?

Запрещать нельзя, повышать голос на ребенка – да боже упаси! Не хочет спать в 11 вечера – не заставляйте, дите само знает, что ему лучше, организм подскажет, да и вообще – что это за абьюз? Желает поваляться в луже, да хоть испить из нее – тоже не возбраняется, когда еще, если не сейчас?

При этом у «правильных» мам сносило крышу на тему питания: авокадо, миндальное молоко (коровье – это вообще-то гной!), козий сыр, мясо животных исключительно свободного выпаса. Ну и плюсом всестороннее развитие: катание на лыжах с двух лет, грудничковое плавание, счет до тысячи и обратно едва успел заговорить.

На фоне таких отчаянных мам я, да и не только, периодически впадала в панику: а вдруг и правда все это надо, да побольше, а я штаны, как говорится, просиживаю, рукой на детей махнув? А вдруг они, когда вырастут, выкатят мне претензию: вот ты, мама, не водила нас в гольф играть и фермерскими сливками не угощала, да еще и, страшно сказать, по филейной части иной раз шлепала, а у нас теперь детская травма!

И вот тут начинается «вторая часть Марлезонского балета». На смену просветленным мамам пришли не менее просветленные психологи, которые заполонили Интернет своими советами «понять и простить». Кого именно простить? Так родителей же! Внезапно оказалось, что все людские неудачи в личной жизни, проблемы с работой, детьми и соседями по площадке родом из детства.

Знаете, тут на самом-то деле тонкий момент. Все мы действительно родом из детства, и оттуда тянутся ниточки наших нынешних привычек и принципов. И в целом я согласна, что неуверенность в себе или, наоборот, всепоглощающий нарциссизм – это все отголоски слов, деяний, наущений, услышанных нами в детстве. Не зря говорят, что бытие определяет сознание, а оно ведь и заложилось в детстве. Я, конечно, так себе философ, однако вижу примерно так.

Но! Дети ведь растут, у них меняет­ся окружение, меняется что-то в голове. И если ты видишь, что заложенные с младых ногтей понятия не выдерживают конкуренции на «рынке» жизни, то надо меняться.

Есть у меня один знакомый, вернее, я поддерживаю отношения с его уже престарелой матерью. «Мальчику» скоро полтинник, а он все выговаривает родительнице: «Все мои одноклассники всегда имели карманные деньги, покупали мороженое, когда хотели, а ты мне денег не давала, поэтому я такой вырос». Такой – это безработный, вечно жалующийся дядька, валяющийся на диване и пьющий кровь женщине, которая его полностью содержит. Мороженого человек в детстве не наел­ся, понимаете? Оттуда и все беды. При этом великовозрастный балбес совершенно забывает тот факт, что в свое время именно мама купила ему машину, квартиру, устроила работать в очень приличную организацию. Но все это перечеркивает детская травма…

Я понимаю, что это, возможно, лишь одна сторона медали. Кто знает, какими были внутрисемейные отношения, может, был в семье домашний тиран-отец, и мама только с виду божий одуванчик, а сама сына изводила критикой и претензиями. Но жизнь – это ведь не рефлексы, выработанные в детстве, мозгов-то тоже должно прибавляться! За свою судьбу в ответе ты сам, а не мороженое, не купленное в детстве.