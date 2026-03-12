Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Темиртау вынесли приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов. Расследование провели сотрудники Департамента АФМ по Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, осужденный Э.Г. Толовов с августа 2021 года организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел из Российской Федерации 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе.

Добытые цифровые активы Э.Г. Толовов аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы BinancePool и Litecoinpool.org. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге.

Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге.

«По приговору суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге», - сообщили в АФМ.

Там же добавили, что приговор вступил в законную силу.