Нелегальную криптоферму ликвидировали в Карагандинской области

Закон и Порядок
142
Дана Аменова
специальный корреспондент

Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Темиртау вынесли приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов. Расследование провели сотрудники Департамента АФМ по Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz  

По информации АФМ, осужденный Э.Г. Толовов с августа 2021 года организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел из Российской Федерации 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе.

Добытые цифровые активы Э.Г. Толовов аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы BinancePool и Litecoinpool.org. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге.

Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге.👨‍⚖️ 

«По приговору суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге», - сообщили в АФМ.

Там же добавили, что приговор вступил в законную силу.

#суд #майнинг #криптоферма

