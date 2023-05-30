Необходим комплексный подход Свежий выпуск 30 мая 2023 г. 2:10 68 Флора Левина В области Абай побывала министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. Фото пресс-службы акима области Абай Она лично ознакомилась с последствиями пожара в резервате «Семей орманы». Напомним, возгорание в резервате произошло неделю назад – 22 мая. Огонь перекинулся с территории России, где горела сухая трава. Вечером 25 мая горение было локализовано, угрозы населенным пунктам нет. Предварительная площадь пожара составила 3 500 га. Вместе с заместителем акима области Димитрием Гариковым глава Минэкологии совершила облет территории, при котором выявлены четыре дымящиеся точки в виде отдельно стоящих деревьев и пней. В настоящее время ликвидация пожара продолжается. После облета Зульфия Сулейменова провела оперативное совещание. Главе ведомства доложили о хронологии событий и о необходимости укомплектования лесхозов необходимой техникой. Министр также встретилась с общественностью региона и ответила на вопросы, волнующие жителей. В основном семейчан интересовали проблемы уборки мусора, борьбы с несанкционированными свалками, сортировки твердых бытовых отходов и использования земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. – В Мажилисе Парламента рассматривается законопроект, касающийся реабилитации земель бывшего Семипалатинского полигона, – сообщила Зульфия Сулейменова. – Министерством экологии проводится экспертиза для того, чтобы изучить данную территорию и скорректировать документ. Что касается вывоза мусора и сортировки отходов, то глава ведомства отметила: это один из наболевших вопросов, требующий комплексного подхода. В ходе встречи Зульфия Сулейменова рассказала также о том, что Правительство регулярно проводит мероприятия по повышению экологической осведомленности населения, и призвала жителей области Абай принимать в них активное участие. #экология #ТБО #Абай #пожары #жители #лесхоз #Минэкология #жалобы жителей #свалки