Необходим комплексный подход

Она лично ознакомилась с последствиями пожара в резервате «Семей орманы».

Напомним, возгорание в резервате произошло неделю назад – 22 мая. Огонь перекинулся с территории России, где горела сухая трава. Вечером 25 мая горение было локализовано, угрозы населенным пунктам нет. Предварительная площадь пожара составила 3 500 га.

Вместе с заместителем акима области Димитрием Гариковым глава Минэкологии совершила облет территории, при котором выявлены четыре дымящиеся точки в виде отдельно стоящих деревьев и пней. В настоящее время ликвидация пожара продолжается.

После облета Зульфия Сулейменова провела оперативное совещание. Главе ведомства доложили о хронологии событий и о необходимости укомплектования лесхозов необходимой техникой.

Министр также встретилась с общественностью региона и ответила на вопросы, волнующие жителей.

В основном семейчан интересовали проблемы уборки мусора, борьбы с несанкционированными свалками, сортировки твердых бытовых отходов и использования земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

– В Мажилисе Парламента рассматривается законопроект, касающийся реабилитации земель бывшего Семипалатинского полигона, – сообщила Зульфия Сулейменова. – Министерством экологии проводится экспертиза для того, чтобы изучить данную территорию и скорректировать документ.

Что касается вывоза мусора и сортировки отходов, то глава ведомства отметила: это один из наболевших вопросов, требующий комплексного подхода.

В ходе встречи Зульфия Сулейменова рассказала также о том, что Правительство регулярно проводит мероприятия по повышению экологической осведомленности населения, и призвала жителей области Абай принимать в них активное участие.