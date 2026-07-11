Необходим современный подход

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Жанибек Кенжебаев, председатель правления Казахстанской ассоциации животноводов TURAN

Значительную часть жизни я посвятил работе на ферме, а потому знаю отрасль, как говорится, изнутри. Само собой, обеспокоен ее проблемами. Казах­стан располагает 182 млн га пастбищ, седьмой по площади аграрных угодий территорией в мире, но при этом все еще импортирует ряд ключевых продуктов питания. И это не рыночная неудача, а системные недочеты. И исправляться они должны коренным образом, в том чис­ле на основе положений новой Конституции, предполагаю­щей стратегические инвестиции в производительные силы страны.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главные проблемные аспекты отрасли связаны с генетикой, ветеринарией, переработкой, кадровой политикой, цифровизацией. Но к ним я добавил бы еще ряд блоков, которые системно недооценены.

Первый из них связан с инфраструктурой – дорогами, зернохранилищами, объектами холодного хранения. Без этого невозможны ни экспорт, ни продовольственная безопасность. Второй аспект касается прозрачнос­ти механизмов ценообразования, биржевой торговли агро­продукцией, защиты от монополий перекупщиков.

Третий аспект – кормоподготовка как отдельный приори­тет. Сюда входят семеноводство, грамотное использование земель, обновление основных фондов и внедрение современных агротехнологий. Без кормовой базы нет ни молока, ни привеса, ни конкурентного мяса.

Ветеринарная безопас­ность – часть национальной безопаснос­ти. Государство, не контролирую­щее ветеринарную ситуацию на своей территории, не может быть полностью суверенным в аграрной сфере.

Фермер – не проситель субсидий. Он производитель национального богатства. Одиночный аграрий структурно уязвим перед рынком: покупает по рознице, продает по цене перекупщика. Кооперация – не советский рудимент, это современный инструмент.

В Нидерландах, Дании, Новой Зеландии фермеры объединяются для закупок, переработки и экспорта. Казахстанское же кооперативное движение остается, увы, слабым, причем не только из-за культуры производства, но и из-за отсутствия эффективной правовой среды. Отрасль ждет не очередной программы, а долго­срочного планирования и соответствующего механизма реализации.

Инвестор не строит завод по глубокой переработке, если не уверен, что правила не изменятся через три года. Специфика отрасли требует другого горизонта – от 15 до 20 лет. Поэтому необходимы долгосрочные аграрные стратегии с механизмами преемственности, как это предусмот­рено в большинстве успешных аграрных государств.

Долгосрочный план без механизма его реализации – это просто хорошо оформленные намерения. Нужно закрепить администрирование, мониторинг, кон­троль исполнения, оценку результатов и отчетность с
ответственностью.

Казахстан географически находится в идеальном положении для обслуживания рынков Китая, стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Японии. Мы уже работаем с партнерами по экспорту конины. Но для прорыва на требовательные рынки недостаточно ресурсов – нужна государственная организационная и финансовая поддержка.

Все крупные страны-экспортеры имеют специализированные институты: MLA – в Австралии, USMEF – в США, Canadian Cattle Association – в Канаде, ABIEC – в Бразилии. Они продвигают продукцию на международных рынках, финансируют сертификацию и ветеринарный аудит, помогают выходить на рынки с высокими стандартами. У Казахстана подобной структуры нет. Именно ее создание могло бы стать одним из важнейших решений.

Нам нужна новая аграрная философия государства. Принципы должны быть простыми. Не больше субсидий, а больше ответственности. Не поголовье ради поголовья, а продукт с добавленной стоимостью на мировых рынках. Не одиночный фермер против рынка, а организованные производители, объединившиеся посредством кооперации.

#сельское хозяйство #мнение #фермерство

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