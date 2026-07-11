Необходим современный подход
Жанибек Кенжебаев, председатель правления Казахстанской ассоциации животноводов TURAN
Значительную часть жизни я посвятил работе на ферме, а потому знаю отрасль, как говорится, изнутри. Само собой, обеспокоен ее проблемами. Казахстан располагает 182 млн га пастбищ, седьмой по площади аграрных угодий территорией в мире, но при этом все еще импортирует ряд ключевых продуктов питания. И это не рыночная неудача, а системные недочеты. И исправляться они должны коренным образом, в том числе на основе положений новой Конституции, предполагающей стратегические инвестиции в производительные силы страны.