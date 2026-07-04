От голштинов до алгоритмов

Одним из ключевых объектов стала цифровая молочно-товарная ферма ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в Есильском районе. По данным акимата СКО, здесь содержится 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота молочного направления, включая более 1,3 тыс. коров голштино-фризской породы, завезенных из ведущих племенных хозяйств Европы. По итогам 2025 года ферма произвела около 11 тыс. тонн молока, а с начала текущего – порядка 3 тыс. тонн.

Производственный процесс на предприятии полностью цифровизирован. Используются системы DairyPlan и CowScout, позволяющие в автоматическом режиме отслеживать продуктивность животных, состояние здоровья, работу оборудования и учет надоев. На ферме функционирует современный доильный зал немецкого производства Westfalia на 40 голов.

По словам директора предприятия Александра Фадеева, первые партии племенного скота, адаптированного к климату Казахстана, будут переданы отечественным сельхозпроизводителям уже осенью, что позволит ускорить развитие молочного сектора в регионе.

В целом Северо-Казахстанская область сегодня занимает первое место среди организованных хозяйств по производству молока и обеспечивает около одной шестой части его промышленной переработки в стране. Здесь функционируют 118 молочно-товарных ферм, а общий объем производства молока достиг 382 тыс. тонн в год.

По итогам 2025 года валовая продукция животноводства в регионе составила 208 млрд тенге с ростом на 6%. Производство мяса достигло 82 тыс. тонн, выпуск яиц – 631 млн штук, что подтверждает устойчивую динамику развития отрасли.

Отдельное внимание уделяется системному развитию ветеринарной инфраструктуры. Как отметил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов, за последние годы в регионе усиливается контроль эпизоотической ситуации, сокращаются случаи заболеваний животных, а в рамках республиканских программ строятся новые ветеринарные пункты и станции.

Северо-Казахстанская область постепенно формирует устойчивую модель животноводства, где рост объемов производства напрямую связан с цифровизацией, селекцией и развитием переработки – ключевыми факторами долгосрочной продовольственной безопасности.