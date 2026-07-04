Сохранить здоровье трудящихся

Караганда – единственный город в нашей стране, где существует Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний. Его главная миссия – сохранить здоровье работающих жителей Казахстана. В 2018 году центр реор­ганизовали и ввели в структуру медицинского университета. Это было продиктовано необходимостью оптимизации расходов. В 2024-м он снова стал самостоятельным, однако те шесть лет, что центр находился в составе вуза, негативно отразились на нем.

– За это время мы потеряли часть своих квалифицированных кадров, – констатирует печальный факт заместитель директора Национального центра гигие­ны труда и профзаболеваний Алексей Алексеев. – Еще десять лет назад у нас было порядка 420 сот­рудников, а сегодня только 120. К тому же приостановилось развитие материально-технической базы: мы забыли о ремонте, покупке нового оборудования. В итоге у нас осталась всего одна научная лаборатория. Теперь, став самостоятельными, мы открыли вторую, хотя в лучшие времена их количество доходило до одиннадцати.

Кроме того, центру пришлось закрыть свои филиалы в Шымкенте и Актобе. А тот, что действовал в Усть-Каменогорске, вошел в состав Медицинского университета Семея. Однако при этом в Караганде удалось сохранить клинику профессио­нального здоровья. Сейчас в Шымкенте, Актобе и Усть-Каменогорске открываются профпатологические кабинеты на базе местных клиник, а в будущем планируется восстановить работу ликвидированных филиалов. Медпомощь нужна работникам вредных производств не только Центрального Казахстана, но и других промышленных регионов.

Надо отметить, что центр занимается научно-исследовательской работой в сфере медицины труда и медицинской экологии. Сейчас его специалисты ведут два проекта по программно-целевому финансированию Министерства науки и высшего образования. Один из них касается профилактики и реабилитации проф­заболеваний бронхолегочной сис­темы, которые возникают из-за воздействия угольной пыли. Его карагандинцы реализуют вместе с сотрудниками НИИ курортологии и медицинской реабилитации. К своим исследованиям ученые привлекли работников шахт имени Кузембае­ва, Костенко, «Саранская» и «Кировская». Причем отобрали и здоровых горняков, и тех, у кого есть профессиональные заболевания органов дыхания.

– Проблема, с которой мы столкнулись, – получение разрешения от директоров шахт на доступ к их работникам, – рассказывает Алексей Алексеев. – Они боялись, что мы начнем всем поголовно устанавливать профзаболевания. И нам приходилось объяснять: мы хотим разработать профилактическую программу, чтобы в дальнейшем поддержать здоровье шахтеров. Сюда входит и санаторно-курорт­ная реабилитация для тех, кто уже имеет профессиональную патологию. Как показывает прак­тика, заболевания дыхательной системы практически невозможно полностью излечить. Можно только остановить их прогрессирование.

Сейчас исследование находится на завершающем этапе. Ученые уже провели обследования и курс реабилитации для тех шахтеров, у которых есть проф­заболевания на различных стадиях. Теперь им предстоит проанализировать полученные результаты и составить программы профилактики болезней органов дыхания, вызванных угольной пылью. Потом центр будет предлагать их промышленным предприятиям. Профпатологи убеждены: лучше инвестировать в профилактику заболеваний, чем платить своим работникам компенсации за утраченное здоровье. Принять эти программы или нет – дело работодателя.

Второй проект относится к сфере медицинской экологии. В его рамках ученые исследуют содержание микроскопических волокон асбеста в окружающей среде Астаны, Алматы, Караганды и Житикары. Это вещество признано ВОЗ канцерогеном первой категории. Опасность представляет асбестовая пыль. Попадая в легкие человека, она вызывает раковые заболевания.

– На протяжении двух лет мы с определенной периодичнос­тью отбирали пробы воздуха и проводили картографирование, чтобы установить территорию распространения асбестовых волокон, – объясняет ученый. – Уже получена информация о заболеваемости раком на протяжении десятилетнего периода. В июне мы завершили отбор проб в последних точках. А в сентябре-октябре у нас уже будут окончательные данные о наличии или отсутствии взаимо­связи между уровнем заболеваемости населения и распространением волокнис­тых частиц асбеста.

Если ученые установят эту связь, то передадут всю собранную информацию в Минздрав и территориальные департаменты санэпидконтроля для того, чтобы потом были приняты меры.

В планах Национального цент­ра гигиены труда и профзаболеваний реализовать еще несколько научных исследований.

Задача одного из них – изучить воздействие ветрогенераторов на здоровье населения, живущего возле возобновляемых источников энергии. Для Карагандинского региона этот проект особенно актуален, поскольку здесь, на территории Осакаровского райо­на, строят два энергообъекта с установленной мощностью 150 и 500 МВт. Второй исследовательский проект связан с оценкой условий труда и защитой здоровья людей, работающих в IT-сфере. В Казахстане этим еще никто не занимался.

Отметим, что республиканский конкурс на реализацию этих и других научных проектов уже открыт. Карагандинские ученые надеются на победу в нем.