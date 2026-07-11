Лесник с государственным подходом

Когда утром над кронами белоствольных берез поднимается солнце, в лесничестве Сермухамета Оралулы уже кипит работа. Здесь умеют ценить каждое дерево, каждую щепку и каждого человека. За четверть века небольшой лесозаготовительный участок с одной бензопилой превратился в современное предприятие полного цикла, а его основатель доказал, что настоящий успех измеряется не только кубометрами древесины, но и тем, как живут люди рядом с тобой.

Есть профессии, которые требуют особого характера. Лесное дело – одна из них. Лес не терпит суеты, ошибок и равнодушия. Здесь нужны терпение, ответственность и умение смотреть далеко вперед. Именно такими качествами обладает руководитель ИП «Ахмутдинов» Сермухамет Оралулы.

Свой путь он начал в 2001 году. Тогда в распоряжении начинаю­щего предпринимателя были лишь одна машина и бензопила. Сегодня предприятие стало одним из крупнейших дерево­обрабатывающих производств Северо-Казахстанской области. На площади более 22 тыс. га ведется ответственное лесопользование, ежегодно заготавливается и перерабатывается до 20 тыс. кубометров древесины.

Но главное достижение Сермухамета Оралулы – это то, что он сумел создать коллектив, который многие называют большой семьей. На территории предприя­тия работает столовая, строится жилье для сотрудников, работников обеспечивают дровами, санаторно-курортными путевками. Открыт магазин товаров первой необходимости. Здесь понимают простую истину: когда человек чувствует заботу, он работает с большей отдачей.

Особая атмосфера склады­вается и благодаря общим праздникам. Наурыз, проводы зимы, детские утренники, сборы будущих первоклассников в школу – все это давно стало доброй традицией. Такие события объе­диняют людей, делают коллектив крепче и дружнее.

– Забота о сотрудниках – это инвес­тиции в людей, а это самые лучшие инвестиции, – убежден Сермухамет Оралулы.

Под его руководством предприятие одним из первых в регионе сделало ставку на глубокую переработку древесины. Уже к 2010 году здесь добились практически стопроцентного использования сырья. Из древесины производят строительный брус, штакетник, столбы, черенки для лопат, топливную древесину, евродрова, европоддоны, беседки, древесный уголь и так далее.

Сегодня товары с маркой предприя­тия поставляются в Астану, Алматы, Шымкент, Павлодар, Костанай и другие города страны. А сама продукция включена в Реестр отечественных товаропроизводителей.

Важным этапом развития стала победа в конкурсе Фонда науки по созданию коммерческого и экологического кластера лесного хозяйства и лесопереработки. Благодаря этому были приоб­ретены современные лесозаготовительные машины, специализированное оборудование и построен завод по производству древесного угля.

Успех предприятия неоднократно отмечался на самом высоком уровне. ИП «Ахмутдинов» становилось дипломантом областного конкурса «Лучший предприниматель в сфере малого бизнеса», побеждало в региональном этапе конкурса «Алтын сапа», признавалось лучшим социально ответственным предприятием страны среди субъектов малого бизнеса и удостаивалось звания «Лучший лесопользователь Северо-Казахстанской области».

Особая гордость коллектива – участие в республиканском конкурсе социальной ответственности бизнеса «Парыз». Предприятие не раз становилось его лауреатом, а в номинации «За вклад в экологию» было удостоено престижного Золотого кубка. Эта награда стала признанием многолетней работы по рациональному использованию лесных ресурсов и внедрению безотходных технологий производства.

Однако для Сермухамета Орал­улы награды никогда не были само­целью. Намного важнее для него – возможность приносить пользу людям. Предприятие активно участвует в жизни Кызылжарского района и Северо-Казахстанской области: помогает ремонтировать объекты культуры, строить детские площадки, поддерживает школы, детские сады, интернаты, оказы­вает помощь пенсионерам, ветеранам и малообеспеченным семьям.

Общественную деятельность Сермухамет Оралулы совме­щает с работой депутата. Жители района неоднократно доверяли ему представлять их интересы в районном маслихате, где он избирался депутатом четырех созывов подряд. За вклад в развитие региона ему присвоено звание почетного граж­данина Кызылжарского района.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие лесной отрас­ли Сермухамет Оралулы награжден многочис­ленными грамотами и благодарственными письмами государственных органов. В разные годы он был удостоен медалей «Құрметті азаматы» и «Елеулі еңбегі үшін».

Глядя на результаты его работы, понимаешь: настоящий руководитель строит не только предприятие. Он соз­дает команду, поддерживает людей, помогает своему району и думает о будущем. Именно поэтому дело Сермухамета Оралулы продолжает расти и крепнуть, словно лес, которому он посвятил свою жизнь. Здесь умеют заготавливать древесину, а также бережно сохранять то, что невозможно измерить кубометрами: доверие людей, уважение коллег и доб­рую репутацию, заработанную годами честного труда.

Однако за всеми цифрами, проектами и производственными мощностями стоит человек труда, который по-прежнему относится к лесу с уважением и хозяйской ответственностью. Лес – это богатство, и его нужно сохранить, приумножить и передать следующим поколениям.

Пожалуй, именно поэтому дело Сермухамета Оралулы продолжает расти. Как растет лес, посаженный с любовью и заботой, – медленно, крепко и надолго.