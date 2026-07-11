Встреча с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ

Выборы
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Члены Центральной избирательной комиссии РК во главе с ее председателем Нурланом Абдировым провели встречу с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Курултая под руководством Винсента Пикета.

фото прессслужбы ЦИК РК

Нурлан Абдиров подробно рассказал о ходе подготовки к проведению первых выборов депутатов Курултая, ознакомил членов миссии с основными положениями конституционной реформы, новой моделью формирования высшего представительного органа страны, ключевыми новеллами обновленного избирательного законодательства и текущими этапами избирательной кампании.

– 15 марта 2026 года на референдуме была принята Конституция, закрепившая новую модель законодательной ветви власти. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, это исторический документ, Основной закон нашего государства на многие десятилетия. Конституционная реформа установила переход от двухпалатного Парламента к однопалатному c пропорциональной системой представительства. Становление новой избирательной системы представляет собой глубокую трансформацию государственно-правовой модели страны. При этом правовой точкой отсчета конституционной реформы стало 1 июля текущего года, когда в силу вступили нормативные правовые акты, принятые в ее реализацию, – подчеркнул Нурлан Абдиров.

Особое внимание в ходе встречи было уделено организационным вопросам, касающимся проведения выборов. Глава ЦИК проинформировал о ходе подготовки к ним, об организации работы избиркомов, системе обучения их членов, мерах по обеспечению гласности и информированию избирателей, участии общественных и международных наблюдателей.

Нурлан Абдиров подчеркнул значение многолетнего взаимодействия Центральной избирательной комиссии с БДИПЧ ОБСЕ и акцентировал внимание на том, что важной составляющей отношений остается последовательная работа с рекомендациями миссии.

– Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое всегда строилось на принципах открытого диалога, профессионального взаимопонимания и взаимного уважения. Убежден, что и в ходе нынешней избирательной кампании наше взаимодействие будет оставаться таким же конструктивным. Со своей стороны Центральная избирательная комиссия традиционно обеспечит международным наблюдателям все необходимые условия для осуществления их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными обязательствами нашей страны, – отметил Нурлан Абдиров.

В свою очередь Винсент Пикет отметил важность проводимой в Казахстане конституционной реформы и подчеркнул важную роль республики в структуре ОБСЕ.

– Казахстан в составе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает очень важным партнером. Мы выражаем благодарность за приглашение миссии БДИПЧ ОБСЕ принять участие в наблюдении за первыми в истории страны выборами депутатов Курултая. Казахстан сейчас проходит важный этап институциональной и законодательной трансформации. Мы высоко ценим партнерство с республикой и налаженный открытый диалог с Центральной избирательной комиссией, –
заключил глава миссии.

По итогам встречи было подчеркнуто, что Центризбирком обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством страны, создав равные условия для всех участников избирательного процесса.

#выборы #ЦИК #конституция

Популярное

Все
На пользу людям и природе
Второе дыхание отрасли
Встреча с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ
Работать на опережение
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Этностиль обретает все большую популярность
Полный производственный цикл
Семинар для партий
Объединить физиков и лириков
Токаев поздравил Назарбаева с днем рождения
От голштинов до алгоритмов
История Великой степи на языке карт
Возрождается алматинский апорт
Производство мясной продукции в Аркалыке увеличат вдвое
Три детеныша енота-полоскуна появились на свет в Алматинском зоопарке
Сохранить здоровье трудящихся
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Астана глазами детей
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером

Читайте также

Кто может проводить опросы
Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность
Конституционные основы политической трансформации
Доверие как фундамент легитимности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]