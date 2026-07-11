Встреча с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ

Нурлан Абдиров подробно рассказал о ходе подготовки к проведению первых выборов депутатов Курултая, ознакомил членов миссии с основными положениями конституционной реформы, новой моделью формирования высшего представительного органа страны, ключевыми новеллами обновленного избирательного законодательства и текущими этапами избирательной кампании.

– 15 марта 2026 года на референдуме была принята Конституция, закрепившая новую модель законодательной ветви власти. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, это исторический документ, Основной закон нашего государства на многие десятилетия. Конституционная реформа установила переход от двухпалатного Парламента к однопалатному c пропорциональной системой представительства. Становление новой избирательной системы представляет собой глубокую трансформацию государственно-правовой модели страны. При этом правовой точкой отсчета конституционной реформы стало 1 июля текущего года, когда в силу вступили нормативные правовые акты, принятые в ее реализацию, – подчеркнул Нурлан Абдиров.

Особое внимание в ходе встречи было уделено организационным вопросам, касающимся проведения выборов. Глава ЦИК проинформировал о ходе подготовки к ним, об организации работы избиркомов, системе обучения их членов, мерах по обеспечению гласности и информированию избирателей, участии общественных и международных наблюдателей.

Нурлан Абдиров подчеркнул значение многолетнего взаимодействия Центральной избирательной комиссии с БДИПЧ ОБСЕ и акцентировал внимание на том, что важной составляющей отношений остается последовательная работа с рекомендациями миссии.

– Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое всегда строилось на принципах открытого диалога, профессионального взаимопонимания и взаимного уважения. Убежден, что и в ходе нынешней избирательной кампании наше взаимодействие будет оставаться таким же конструктивным. Со своей стороны Центральная избирательная комиссия традиционно обеспечит международным наблюдателям все необходимые условия для осуществления их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными обязательствами нашей страны, – отметил Нурлан Абдиров.

В свою очередь Винсент Пикет отметил важность проводимой в Казахстане конституционной реформы и подчеркнул важную роль республики в структуре ОБСЕ.

– Казахстан в составе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает очень важным партнером. Мы выражаем благодарность за приглашение миссии БДИПЧ ОБСЕ принять участие в наблюдении за первыми в истории страны выборами депутатов Курултая. Казахстан сейчас проходит важный этап институциональной и законодательной трансформации. Мы высоко ценим партнерство с республикой и налаженный открытый диалог с Центральной избирательной комиссией, –

заключил глава миссии.

По итогам встречи было подчеркнуто, что Центризбирком обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством страны, создав равные условия для всех участников избирательного процесса.