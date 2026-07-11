Без поездок в столицу

Технологии
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Еще несколько лет назад пациентам с тяжелыми заболеваниями сердца, сосудов или позвоночника приходилось отправляться за высокотехнологичной медицинской помощью в крупные республиканские клиники. Сегодня сложнейшие операции, требующие уникального оборудования и высокой квалификации врачей, успешно выполняются и в СКО.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2026 года в регионе проведены уже 32 высокотехнологичные операции общей стоимостью почти 205 млн тенге. Все они выполнены в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

Если в 2025-м было проведено 25 таких операций на сумму свыше 163 млн тенге, то уже за первые месяцы нынешнего года этот показатель значительно вырос. Основная нагрузка приходится на областную больницу, где выполнено 29 высокотехнологичных вмешательств. Еще три операции проведены в городской больнице скорой медицинской помощи.

Речь идет о сложнейших медицинских процедурах, которые позволяют спасать жизни и возвращать здоровье пациентам с тяжелыми диагнозами. Среди них – имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов, установка стентов во внутричерепные артерии, эндоваскулярные операции на сосудах головного мозга, ревизионное эндопротезирование тазобедренных суставов, а также высокотехнологичные операции на позвоночнике.

Стоимость таких вмешательств составляет от 1,4 до 6,7 млн тенге. Однако для пациентов, имеющих статус застрахованных в системе ОСМС, они доступны бесплатно.

Как отметил исполняющий обязанности директора Северо-Казахстанского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Талгатбек Тлеубердин, развитие высокотехнологичной медицины позволяет жителям региона получать сложнейшую помощь по месту жительства, не тратя время и средства на поездки в другие города страны.

Вместе с тем специалисты напоминают: доступ к таким видам лечения напрямую зависит от участия в системе медицинского страхования. На сегодняшний день к поликлиникам Северо-Казахстанской области прикреп­лены 516 627 человек, однако более 65 тыс. жителей региона остаются незастрахованными.

#медицина #СКО #оборудование #технологии

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