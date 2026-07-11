Шоу без границ?

Колонка обозревателя
Аскар Бейсенбаев

На днях по решению суда денежным штрафом за нецензурную брань во время очередного турнира по смешанным единоборствам наказали одного из столичных боксеров (и по совместительству тренера), довольно известного в соцсетях. И этот инцидент в очередной раз вскрыл глубокий нарыв на теле нашего спортивного сообщества. Официальные структуры отреагировали монетарно – абсолютно правильный, хотя и запоз­далый шаг. Давно пора признать: то, что сегодня происходит вокруг многих казахстанских единоборств, особенно в медийном пространстве, вышло за рамки разумного. Под модной вывеской «шоу» и понятия «треш-ток» доверчивому зрителю продают банальное бескультурье и откровенный беспредел.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сразу оговоримся: никто не выступает против самих единоборств. Бокс, борьба, боевые искусства – это гордость Казахстана, виды спорта с колоссальными традициями, которые ковали славу нашей страны на международной арене. Но то, что мы видим на предматчевых пресс-конференциях, в кулуарах и после боев на так называемых «медийных» турнирах, не имеет к спорту никакого отношения. Взаимные оскорбле­ния, мат, потасовки на камеру, задевание чести семьи и личного достоинства – такой «стиль», увы, стал главным двигателем просмотров. Псевдоспортсмены готовы переступить через любые моральные барьеры ради дешевого хайпа и рекламных контрактов.

Показательно и то, что организаторы и промоутеры разводят руками, мол, это просто бизнес, законы жанра, зрителю нужен конфликт. Действительно, спрос на такие зрелища огромен, залы забиты, а просмотры в социальных сетях исчисляются миллионами. Но задумывается ли кто-нибудь, какую цену общество платит за эти лайки? Единоборства в Казахстане – не просто зрелище, это мощнейший социальный лифт для тысяч мальчишек из регионов. Подростки смотрят на бойцов как на кумиров, ловят каждое их слово и начинают слепо копировать поведение тех, кто успешен и знаменит.

Чему учат эти новые «герои» подрастающее поколение? Они транс­лируют опасную иллюзию: чтобы стать популярным и заработать, не нужно быть образцом дисциплины, благородства и тяжелого труда. Достаточно громче всех орать, хамить сопернику и уметь устроить дебош. В умах молодежи стирается грань между спортивной злостью и бытовой агрессией. Мы потом удивляемся росту подростковой преступности и уличного насилия, но при этом сами легализуем культ наглости и безнаказанности на экранах.

Этот навязанный «импортный» треш-ток вступает в жесткое, непримиримое противоречие с нашей национальной культурой. Степная этика, на которой веками воспитывались казахские батыры, всегда держалась на двух столпах – железной самодисциплине и глубоком уважении к противнику. Настоящий боец никогда не опускался до базарной ругани. Уважение к сопернику – в первую очередь уважение к самому себе, своему труду и спорту, которому ты посвятил жизнь. Наши прославленные чемпионы, бьющиеся на мировом уровне, всегда оставались образцами скромности и достоинства. А нынешние «звезды» местечковых промоушенов, еще ничего не добившись в большом спорте, начинают вести себя так, будто им законы не писаны.

Тот факт, что турниры не всегда носят строгий официальный статус, не снимает ответственности с их участников и организаторов. Если вы выходите в публичное поле, если на вас смотрят дети, вы обязаны фильт­ровать свою речь и контролировать эмоции. Одних только денежных штрафов, думается, уже мало.

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#суд #турнир #Спорт #борьба #брань #единобоства

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