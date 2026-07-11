Шоу без границ?

Сразу оговоримся: никто не выступает против самих единоборств. Бокс, борьба, боевые искусства – это гордость Казахстана, виды спорта с колоссальными традициями, которые ковали славу нашей страны на международной арене. Но то, что мы видим на предматчевых пресс-конференциях, в кулуарах и после боев на так называемых «медийных» турнирах, не имеет к спорту никакого отношения. Взаимные оскорбле­ния, мат, потасовки на камеру, задевание чести семьи и личного достоинства – такой «стиль», увы, стал главным двигателем просмотров. Псевдоспортсмены готовы переступить через любые моральные барьеры ради дешевого хайпа и рекламных контрактов.

Показательно и то, что организаторы и промоутеры разводят руками, мол, это просто бизнес, законы жанра, зрителю нужен конфликт. Действительно, спрос на такие зрелища огромен, залы забиты, а просмотры в социальных сетях исчисляются миллионами. Но задумывается ли кто-нибудь, какую цену общество платит за эти лайки? Единоборства в Казахстане – не просто зрелище, это мощнейший социальный лифт для тысяч мальчишек из регионов. Подростки смотрят на бойцов как на кумиров, ловят каждое их слово и начинают слепо копировать поведение тех, кто успешен и знаменит.

Чему учат эти новые «герои» подрастающее поколение? Они транс­лируют опасную иллюзию: чтобы стать популярным и заработать, не нужно быть образцом дисциплины, благородства и тяжелого труда. Достаточно громче всех орать, хамить сопернику и уметь устроить дебош. В умах молодежи стирается грань между спортивной злостью и бытовой агрессией. Мы потом удивляемся росту подростковой преступности и уличного насилия, но при этом сами легализуем культ наглости и безнаказанности на экранах.

Этот навязанный «импортный» треш-ток вступает в жесткое, непримиримое противоречие с нашей национальной культурой. Степная этика, на которой веками воспитывались казахские батыры, всегда держалась на двух столпах – железной самодисциплине и глубоком уважении к противнику. Настоящий боец никогда не опускался до базарной ругани. Уважение к сопернику – в первую очередь уважение к самому себе, своему труду и спорту, которому ты посвятил жизнь. Наши прославленные чемпионы, бьющиеся на мировом уровне, всегда оставались образцами скромности и достоинства. А нынешние «звезды» местечковых промоушенов, еще ничего не добившись в большом спорте, начинают вести себя так, будто им законы не писаны.

Тот факт, что турниры не всегда носят строгий официальный статус, не снимает ответственности с их участников и организаторов. Если вы выходите в публичное поле, если на вас смотрят дети, вы обязаны фильт­ровать свою речь и контролировать эмоции. Одних только денежных штрафов, думается, уже мало.