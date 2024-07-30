Необходимо больше комфортных школ

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Ход реализации Нацпроекта «Комфортная школа» рассмотрен на совещании в Правительстве под председательством первого замес­тителя Премьер-министра Романа Скляра.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках проекта планируется построить 369 школ нового формата на 740 тыс. ученических мест до 2026 года. На сегодня ведется активная работа по 217 школам. Среди требований – повышение мер безопаснос­ти за счет внедрения современных технических средств, создание без­барьерной среды для детей с особыми образовательными потребностями и обеспечение учебных заведений предметными кабинетами. Доля материалов казахстанского производства в нацпроекте в среднем составляет 70%, строительных материалов – до 90%. Мебель – исключительно отечественного производства. Как доложил председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов, ввод первых объектов завершится раньше установленных сроков. Так, 21 комфорт­ную школу откроют уже в августе. В течение сентября будет открыто 18 школ, в октябре – еще 58 и до конца года – 112.

#проект #школа #строительство #Комфортная школа

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