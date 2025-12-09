Необходимо эффективно использовать иностранные инвестиции и местные ресурсы

Рабочие участвуют в строительстве железной дороги «Аягоз–Бахты».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аким области Берик Уали на встрече с жителями Аягозского района выразил свое мнение относительно иностранных граждан, работающих в районе, передает Kazpravda.kz

«Нам не нужно бояться Китая. Весь мир заинтересован в китайских инвестициях и старается их привлечь. Они пришли, чтобы построить нам дорогу. Если наши местные специалисты могут работать в соответствии с их требованиями, почему бы их не привлечь? Мы привлечём. Вы сами знаете, что при строительстве участка «Калбатау–Майкапшагай» трассы «Омск–Майкапшагай» там трудились около 200 местных жителей. Нельзя настраивать простой народ против Китая. Китайцы работают по всему миру. Поэтому нам не нужно их бояться.

Они участвуют в строительстве железной дороги «Аягоз–Бахты». Наоборот, вы должны помогать им. Они приехали работать. Если они не живут в гостинице, где им жить?! Они оплачивают проживание и находятся здесь на законных основаниях. В течение ближайших двух лет железная дорога будет построена, а вдоль неё появятся другие рабочие. Всё это — деньги, вложенные в экономику нашей области. Это крупные инвестиции. Мы, наоборот, должны привлекать их», — сказал Берик Уали.

Он отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин предоставили безвизовый режим, чтобы усилить взаимные связи.

«Вы тоже можете ездить в Китай и заниматься торговлей. Китайские туристы приезжают сюда. Откройте возле дома небольшую точку обслуживания, работайте. Разводите скот, продавайте продукцию. В этом году на Алаколь приехало множество китайских туристов — и ведь никто из них здесь не остался. Они приезжают, работают и уезжают. Вы сами тоже ездите в Китай и другие страны.

Мы должны создать условия и получить свою выгоду. Не нужно настраивать молодежь против китайских работников, наоборот — нужно объяснить, что они приехали помогать нам, строить нашу дорогу. Если железная дорога будет построена, в экономику страны поступит огромный капитал. Когда она дойдёт до Аягоза, будет следующий этап — дорога продолжится до Караганды. Тогда у Аягоза откроется второе и третье дыхание», — сказал аким.

Он отметил, что железная дорога Аягоз–Бахты внесёт вклад в укрепление нашей экономики.

«Железная дорога, которая соединит Шәуешек с Аягозом, — это возможность расширить наши горизонты. Грузовые поезда из внутреннего Китая будут проходить через Аягоз. Это, в свою очередь, позволит открыть множество рабочих мест. Китайская компания построит почти 300 километров дороги. Мы знаем, что они работают качественно и в короткие сроки. К этим работам мы также будем привлекать местных жителей. Если граждане Китая, приехавшие на работу, нарушат законы Республики Казахстан, они будут привлечены к ответственности и, при необходимости, выдворены из страны. Разве нам не выгодно, чтобы они завершили работу в срок? В целом, за иностранными работниками местные органы власти будут вести внешний контроль», — сказал он.

