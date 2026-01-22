Архитектурное бюро MVRDV представило проект башни Inaura, главным акцентом которой станет светящаяся, похожая на драгоценный камень сфера, «встроенная» между верхними этажами здания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © MVRDV

Inaura планируется возвести в районе Downtown Dubai. Здание будет ориентировано так, чтобы его было хорошо видно из разных точек города, а из окон открывались впечатляющие виды на Бурдж-Халифу — нынешнее самое высокое здание в мире.

Высота небоскреба составит 210 метров, что само по себе немало, но все же заметно скромнее по сравнению с такими гигантами Дубая, как упомянутая Бурдж-Халифа или Tiger Sky Tower.

Архитектурно башня получит относительно сдержанную прямоугольную форму со стеклянным фасадом, оживленным горизонтальной ритмикой и балконами по периметру, а также той самой сияющей сферой, которая одновременно будет служить эффектной зоной отдыха.

Основную часть внутренних площадей займут жилые апартаменты, а также отель. В числе удобств заявлены ресторан, тренажерный зал, бассейн и эксклюзивный спа-комплекс. О сроках завершения строительства пока не известно.