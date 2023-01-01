Необычный трамвай появился на дорогах Павлодара
Общество
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Спасатели подарили павлодарцам трамвай.
В канун Нового года был запущен «трамвай безопасности», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В целях информирования населения города о мерах безопасности в чрезвычайных ситуациях ДЧС Павлодарской области совместно с АО «трамвайное управление» запустили "трамвай безопасности".
Он выполняет две функции - перевозит пассажиров по разным маршрутом и информирует о мерах безопасности в различных ЧС, о принимаемых мерах по профилактике и правилах поведения при ЧС.