Необычный трамвай появился на дорогах Павлодара

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Спасатели подарили павлодарцам трамвай.

Фото пресс-службы МЧС РК

В канун Нового года был запущен «трамвай безопасности», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

В целях информирования населения города о мерах безопасности в чрезвычайных ситуациях ДЧС Павлодарской области совместно с АО «трамвайное управление» запустили "трамвай безопасности". 

Он выполняет две функции - перевозит пассажиров по разным маршрутом и информирует о мерах безопасности в различных ЧС, о принимаемых мерах по профилактике и правилах поведения при ЧС. 

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