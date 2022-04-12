Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК сообщил, в каких министерствах самые крупные суммы неосвоения республиканского бюджета, передает Kazpravda.kz.

"Расходы государственного бюджета исполнены на 99%,республиканского – на 99,5%, местных бюджетов – на 98,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму около 4 трлн тенге. Неисполнение составило 20 млрд тенге, из них 5 млрд тенге - экономия. Не освоено 15 млрд тенге", – заявил спикер.

По словам министра, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел и экологии, геологии и природных ресурсов.

"Основные причины неосвоения: длительные процедуры заключения договоров, отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее представление счетов к оплате в органы казначейства, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце", – дополнил Жамаубаев.

Он отметил, что расходы местных бюджетов составили 1 трлн 855 млрд тенге. Не исполнено 22 млрд тенге.

"В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге. На 1 апреля им выделено 490 млрд тенге. Из них освоено 99%, не исполнено – 5 млрд тенге, в том числе экономия – 2 млрд тенге, не освоено - 3 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: в городе Алматы, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской областях", – заключил министр.