Неотъемлемые атрибуты

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Зарина Москау

Многовековая история народа, дух Великой степи и синева Вечного неба казахов переплелись в государственных символах Республики Казахстан.

фото из архива "КП"

Накануне Дня государственных символов Республики Казахстан в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная 85-летию со дня рождения автора Государственного Флага Шакена Ниязбекова и в знак уважения автору Государственного Герба Жандарбеку Малибекову.

Собравшихся с праздником поздравил председатель Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Куат Бораш.

– Государственные символы – это неотъемлемые атрибуты независимого государства. Это важная часть имиджа страны, составная идеологии, объединяющий фактор граждан, – отметил он в выступлении. Также Куат Бораш подчеркнул важность пропаганды государственных символов и рассказал о мероприятиях, которые министерство проводит в этом ключе.

Весной этого года в Атырау состоялся семинар, посвященный пропаганде и правилам применения государственных символов.

А одним из главных мероприя­тий в рамках празднования Дня госсимволов станет Республиканский форум патриотов, который состоится 2 июня в столице. Кроме того, планируется проведение конкурса творческих работ «Елдіктің асқақ айбыны», соревнования среди мобилографов «Рәміздерім – мақтанышым» и другие.

С праздником поздравил всех и автор Государственного Герба РК Жандарбек Малибеков. Он вспоминал о том, как создавался символ государства, который сейчас мы узнаем из тысяч других.

– Процесс был небыстрым, конечно, понадобилось время. Работая над Гербом, я иногда сравнивал это дело с копанием колодца иголкой, – сказал автор герба.

Сегодня наш Герб – предмет гордости. Неповторимый и красивый, он, как никакой другой символ страны, точно и красиво передает традиции нашей государcтвенности, идею толерантности и межнационального согласия, гостеприимства и сострадательности, богатейшую духовную и материальную культуру.

Рассматривая Герб, можно «прочесть» всю историю нашего народа.

Так, шанырак означает нашу родину, наш дом. Юрта не просто древнейшее жилище наших предков, но и сакральное место, согревшее и приютившее самых разных людей в годы политических репрессий, голода, войны. Уыки, как лучи восходящего солнца, поддерживают шанырак – это наше единство, наша дружба, на котором держится наш общий дом.

В работе конференции также приняли участие директор Института современных исследований ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, ученые, государственные и общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции, неправительственных организаций.

#казахстан #ЕНУ #РК #флаг #герб #гимн #4 июня #государственные символы

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