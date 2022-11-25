Неожиданно… За оскандалившегося с нецензурной бранью акима в ЗКО заступились местные жители – СМИ

Западно-Казахстанская область обсуждает скандал, в который попал один из местных акимов. В Сети появилась аудиозапись , где глава района Байтерек Марат Токжанов ругает подчиненных, активно используя нецензурную лексику. Записан разговор был еще весной, но обнародовали его только сейчас, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК .

Фото: Kazpravda.kz

Марат Токжанов – чиновник достаточно известный, причем не только в Западном Казахстане. В разные годы он успел поработать в Министерстве юстиции, акимом Уральска, а также заместителем акима Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. И вот уже больше двух лет управляет районом Байтерек.

Местные говорят, акимом довольны, передает КТК. Но вот его методы шокировали всех. В Сети появилась запись с весеннего совещания по паводку, где чиновник нецензурно бранит подчиненных.

Как только появилась запись, сам Токжанов рассказал, что его тогда возмутила нерасторопность подчиненных во время паводка. В районе была опасная ситуация, и он потребовал, чтобы все взяли лопаты, надели сапоги и пошли спасать дома от воды.

Обнародованная запись, разумеется, обернулась скандалом, после чего аким сразу ушел на больничный. А работники акимата теперь пытаются оправдать начальника: мол, с кем не бывает в стрессовой ситуации, говорится в сюжете.

«В такой момент не было других вариантов. Конечно, он извинился перед всеми, сказал: «Я не выдержал в тот момент, когда такое случилось». И он знал, что публично выступал, но тогда тоже думать даже некогда было, честно говоря», – говорит руководитель аппарата акима района Байтерек Нуржан Дузбатыр.

В соцсетях на чиновника льется шквал негатива: дескать, такое отношение к людям рангом ниже недопустимо. Зато в самом поселке уже думают, куда и кому писать, чтобы акима не уволили.

«Ну, согласитесь, наверное, в нашей республике нет человека, который бы не употреблял ненормативную лексику. Конечно, недопустимо. Но когда такие вот условия и такая ситуация, нужно, наверное, работать, нужно спасать страну, нужно спасать район от наводнения, а не записывать вот эти видео, эти аудио», – считает Светлана Цыганова, жительница поселка Переметное.

Сам чиновник, поняв, в какой скандал угодил, вчера на работе не появился. Комментировать ситуацию тоже не стал.

– Я сейчас дома. Болею, лежу дома.

– А как-то прокомментировать эту ситуацию вы можете по телефону?

– Ничего не могу. Спасибо большое. Без комментариев, хорошо? Спасибо вам!

Оценку методам работы чиновника дадут в местном департаменте Агентства по делам госслужбы. Там подтвердили, что начали проверку. В департаменте заявили, что сейчас выясняют все обстоятельства и устанавливают факты произошедшего, после чего и будут думать, как поступить с чиновником. Вопрос об его ответственности будет рассматриваться, когда он выйдет с больничного.