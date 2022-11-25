Неожиданно… За оскандалившегося с нецензурной бранью акима в ЗКО заступились местные жители – СМИ

Западно-Казахстанская область обсуждает скандал, в который попал один из местных акимов. В Сети появилась аудиозапись, где глава района Байтерек Марат Токжанов ругает подчиненных, активно используя нецензурную лексику. Записан разговор был еще весной, но обнародовали его только сейчас, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.
Марат Токжанов – чиновник достаточно известный, причем не только в Западном Казахстане. В разные годы он успел поработать в Министерстве юстиции, акимом Уральска, а также заместителем акима Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. И вот уже больше двух лет управляет районом Байтерек.
Местные говорят, акимом довольны, передает КТК. Но вот его методы шокировали всех. В Сети появилась запись с весеннего совещания по паводку, где чиновник нецензурно бранит подчиненных.
Как только появилась запись, сам Токжанов рассказал, что его тогда возмутила нерасторопность подчиненных во время паводка. В районе была опасная ситуация, и он потребовал, чтобы все взяли лопаты, надели сапоги и пошли спасать дома от воды.
Обнародованная запись, разумеется, обернулась скандалом, после чего аким сразу ушел на больничный. А работники акимата теперь пытаются оправдать начальника: мол, с кем не бывает в стрессовой ситуации, говорится в сюжете.
«В такой момент не было других вариантов. Конечно, он извинился перед всеми, сказал: «Я не выдержал в тот момент, когда такое случилось». И он знал, что публично выступал, но тогда тоже думать даже некогда было, честно говоря», – говорит руководитель аппарата акима района Байтерек Нуржан Дузбатыр.
В соцсетях на чиновника льется шквал негатива: дескать, такое отношение к людям рангом ниже недопустимо. Зато в самом поселке уже думают, куда и кому писать, чтобы акима не уволили.
«Ну, согласитесь, наверное, в нашей республике нет человека, который бы не употреблял ненормативную лексику. Конечно, недопустимо. Но когда такие вот условия и такая ситуация, нужно, наверное, работать, нужно спасать страну, нужно спасать район от наводнения, а не записывать вот эти видео, эти аудио», – считает Светлана Цыганова, жительница поселка Переметное.
Сам чиновник, поняв, в какой скандал угодил, вчера на работе не появился. Комментировать ситуацию тоже не стал.
– Я сейчас дома. Болею, лежу дома.
– А как-то прокомментировать эту ситуацию вы можете по телефону?
– Ничего не могу. Спасибо большое. Без комментариев, хорошо? Спасибо вам!
Оценку методам работы чиновника дадут в местном департаменте Агентства по делам госслужбы. Там подтвердили, что начали проверку. В департаменте заявили, что сейчас выясняют все обстоятельства и устанавливают факты произошедшего, после чего и будут думать, как поступить с чиновником. Вопрос об его ответственности будет рассматриваться, когда он выйдет с больничного.