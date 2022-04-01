Каникулы – дело непростое для всей семьи. Привычный график ломается, дети встают попозже, завтраки выпадают из своей временной колеи, вечерние бдения длятся как минимум на час дольше.

Окончательно не расхолаживать подрастающее поколение помогают кружки, секции и курсы. Старший у нас ходит в бассейн. Благо до него не так далеко – минут 10 езды через несколько перекрестков. Бывает, конечно, что поднимать на тренировки приходится с боем – «ненавижу ваше плавание» иной раз звучит по утрам, но сын уже привык, да и для него это необходимость.

Младший у нас ходит на английский. Ходит с удовольствием, нравится все: и учитель, и напарник, и как проходит урок, и поощрительные призы за старательность. А самое главное – есть способности и результат. Поэтому на уроки он бегом бежит даже по морозу и рано утром.

В анамнезе у моих пацанов есть и танцы, и шахматы, и боевые искусства. Но постепенно ненужное и неинтерес­ное как-то само собой отпало, осталось только полезное во всех смыслах.

Не могу сказать, что такой досуг никак не ощущается для нас, родителей. Отвези-привези – это само собой, время сейчас – самый ценный ресурс. Со стоимостью тоже свои счеты – недешево, но подъемно. Хотя я убеждена, что все, что касается здоровья и знаний, стоит того, чтобы вкладывать в это деньги. При этом мы не сумасшедшие родители, которые выматывают чад всевозможными репетиторствами, продленками, школами саморазвития. Нет, есть четкий ориентир на то, что действительно нужно и что детям нравится.

Хотя касательно цен все же скажу отдельно. Старший сын – личность творческая. Фантазирует, тут же это воплощает на бумаге красками и ручкой (при этом художку бросили, потому что рисовать «правильно» ему скучно). А еще он любит танцевать и замечательно декламирует стихи. Учитывая подобные интересы, еще в прошлом году решила записать его в студию актерского мастерства или типа того. Понадеялась найти вакантное место во дворцах школьников – у нас их два в столице, один почти по соседству. А ничего подобного: проверила по сайту – все занято! Хотя цена за подобный курс вполне адекватная – 7 000 тенге.

Решила поискать в городе частные кружки. Но и с этим не повезло: их мало, свободных мест или нет, или ехать через весь город.

Решила повременить до этого года. На днях зашла опять на сайт Дворца школьников – есть два свободных мес­та на льготном основании. Видимо, в госучреждения очередь надо занимать очень заранее.

Ну хорошо, пройдемся еще раз по частным. «Инстаграм», «увидев» мои в поиске в Сети, услужливо подкинул курсы актерского мастерства. В профиле все выглядит более чем прилично: счастливые дети, гордые родители, репетиции, преображения…

Написала. Мне дали расклад по локации, длительности занятий, чем именно занимаются на уроках. Спрашиваю про стоимость такого раздолья – плавно переходят на перечисление достоинств курсов. Спрашиваю еще раз и немного теряюсь: 8 часов репетиций в месяц (два часа раз в неделю) обойдутся в 45 тыс. тенге. Однако…

Уговаривают прийти на пробное занятие и сулят хорошую скидку. Насколько хорошую – не уточняют. На «пробы» я сына записала. Сходим, поглядим.

И уже задумалась о летнем отдыхе. Но и тут перспективы аховые. По совету коллеги заглянула в аккаунт детских научных лабораторий. Предлагают весело провести сезон – аж 5 дней полного погружения в занимательный мир естественных наук с перерывами на обед и полдник. Цена удовольствия – 98 тыс. тенге с носа за сезон. А мне надо пристроить двоих и желательно на подольше, чем 5 дней.

Я все понимаю – цены растут. Но получается, что для многих 5 дней летнего лагеря – это и есть вся зарплата. Выходит, что виноваты не цены, а чьи-то аппетиты.