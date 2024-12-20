Непреодолимой силы сервис

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

В Турции новые правила: теперь пассажиры имеют полное право на компенсацию в случае задержек рейсов. Неважно, задержан внут­ренний или международный рейс, – выплаты будут в любом случае.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для внутренних перелетов установлена фиксированная сумма в 100 евро, с международными другая система – компенсация зависит от расстояния. Например, пассажиры задержанного рейса расстоянием до 1 500 км могут получить 250 евро, а отложенные перелеты протяженностью свыше 3 500 км оцениваются уже в 600 евро.

Правда, тут играет роль длительность отсрочки вылета: компенсацию выплатят лишь в случае, если рейс задержан более чем на три часа по причинам, связанным с техническими или операционными проблемами авиакомпании.

А что у нас? По закону в Казахстане перевозчик уплачивает штраф в размере 3% от стоимости купленного тарифа «за каждый час просрочки, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, помимо возмещения убытков, понесенных пассажиром, если последние имели место в связи с такой просрочкой».

Звучит мудрено, наталкивая на мысль, что проще закатать губу и не ждать никакой компенсации. Собственно, и слова-то такого нет в этой формулировке...

В минувшем ноябре мне «посчастливилось» оказаться среди тех, чей рейс не просто задержали, а отменили. Причина так-то адекватная: в пункте назначения сильнейший туман. К природе вообще никаких вопросов. Они есть к авиакомпании.

«Обрадовав» отменой рейса, представители перевозчика добавили: «сумма за билет будет возвращена полностью». Это-то, конечно, хорошо, но лететь ведь все равно надо, только вот в чем загвоздка: деньги за билеты обещали вернуть не раньше чем через несколько дней, это раз. И возможно, не у всех «отмененных» пассажиров были свободные несколько десятков тысяч тенге.

А два: даже при наличии денег купить билеты на следующие рейсы оказалось нереально – все места давно раскуплены! Помню, рядом со мной стоял молодой человек, у которого в городе, куда мы не попали, был стыковочный рейс за границу через несколько часов. На который он, естественно, уже не успевал. И парню пришлось отменять и тот билет, только вот купить новый на ближайшее время он не мог – разобрали. В таком пролете оказались целые семьи.

Люди пытались возмутиться: мы же терпим убытки, опаздываем, обеспечьте билетами, компенсируйте хоть как-то! Вот тут-то и вылезла та самая мудреная формулировка. Помним, да: штраф авиаперевозчик выплатит только в случае «если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы». И про возмещение убытков то же самое.

– Рейс отменен по причине погодных условий (та самая непреодолимая сила!), компенсация в этом случае не предусмотрена, – бодро отрапортовала сотрудница авиакомпании и пресек­ла все дальнейшие возмущения: вам же вернут деньги, а дальше – ваши проб­лемы.

Как по мне, так это просто оставление пассажиров на произвол судьбы. Рейс летает раз в сутки, не факт, что следую­щий вылетел бы вообще – прогноз погоды не сулил ничего хорошего. Что сделали люди? Стали искать наземный транспорт. Некоторые скооперировались и помчали в ночи, с засыпающими на чемоданах детьми, по заснеженной трассе на такси – у многих были стыковочные рейсы. Кто-то, у кого сроки не поджимали, но идти было некуда, остался ночевать в аэропорту, им не предложили ни гостиниц, ни чаю. И даже если кто-то и решился бы подать в суд на авиакомпанию, очень сомневаюсь, что авиакомпания не смогла бы найти в свое оправдание обстоятельства той самой «непреодолимой силы»...

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#компенсация #билеты #сервис #авиаперевозки #отмена рейса

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