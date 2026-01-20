Непривитые малыши болеют корью
Наталья Денисова
Специалисты санитарно-эпидемиологического контроля отмечают: ситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям в регионе остается стабильной, однако именно корь вновь требует особого внимания. Несмотря на общее снижение заболеваемости в разы по сравнению с прошлым годом, большинство случаев – 85,4% – зарегистрировано среди непривитых детей до пяти лет. По информации областного департамента санэпидконтроля, рост числа заболевших в этой группе связан с отказом части родителей от вакцинации детей.