В регионе проводится иммунизация против 21 инфекции в соответствии с Национальным календарем. В 2025 году различные прививки получили более 41 тыс. детей. Сейчас в Талдыкоргане начата дополнительная вакцинация младенцев в возрасте от 6 до 10 месяцев, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Отмечается, что благодаря комплексной работе медиков в области не зарегистрировано ни одного случая по 57 видам опасных инфекций, таких как дифтерия, полиомиелит, холера и Конго-Крымская геморрагическая лихорадка.

Однако часть родителей по-прежнему отказывается от прививок детям, руководствуясь либо личными убеждениями, либо сомнительными источниками информации. Одна из жительниц Талдыкоргана, называющая себя сторонницей «естест­венного иммунитета», поясняет: «Мы с семьей – за здоровый образ жизни, правильное питание, чис­тую воду и травы. Уколы только ослабляют иммунитет». Другие родители апеллируют к религиозным соображениям. «Все болезни – от Бога, а вакцина – вмешательство в Его волю», – говорит отец пятерых детей из Аксуского района.

Медики отмечают, что такие позиции антинаучны, и именно прививки на данный момент являются лучшей профилактикой кори.

Параллельно в регионе наблюдается сезонный рост ОРВИ. Уже зарегистрировано 86 638 случаев острых респираторных вирусных инфекций – это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Однако специалисты подчеркивают, что речь идет о закономерном сезонном подъеме. 68% заболевших – дети до 14 лет, при этом среди младенцев до года заболеваемость, напротив, снизилась с 6,4 до 2,7%.