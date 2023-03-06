Несколько торговых точек и кафе снесут в Алматы

Как сообщили в акимате, по истечении срока аренды бизнесмен должен был вернуть участок в государственный фонд, однако отказался сделать это добровольно.

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В Алматы суд вынес решение снести несколько торговых точек и кафе, так как они находятся на землях государственного фонда - на пересечении улиц Толе би и Момышулы, передает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на акимат.

В городской администрации сообщили, что участком на праве аренды сроком на 3 года владел предприниматель.

Отмечается, что по истечении срока аренды бизнесмен должен был вернуть участок в государственный фонд, однако отказался сделать это добровольно.

«Управление градостроительного контроля Алматы обратилось с соответствующим иском в суд. В результате 15 сентября 2021 года специализированный межрайонный экономический суд постановил снести самовольные постройки и вернуть участок в общее пользование. Это решение было оспорено третьим лицом в апелляционном суде. Данное исковое заявление 21 декабря 2021 года оставлено без рассмотрения Алматинским городским судом, и решение суда первой инстанции после продолжительных судебных разбирательств вступило в законную силу», - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Ожидается назначение даты сноса судебным исполнителем Департамента юстиции Алматы, добавили в пресс-службе.