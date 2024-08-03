Несколько участков дорог перекроют в Астане

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах города

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о проведении работ по врезке сети канализации по местному проезду проспекта Туран согласно приложенной схеме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Участок местного проезда будет перекрыт полностью с 3 по 5 августа текущего года.

Также сообщается о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Б.Момышулы на участке от пр. Тауелсиздик до ул. К. Сатпаева.

В этой связи указанный участок будет перекрыт полностью с 3 по 5 августа текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам.