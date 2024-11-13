Несуществующие брендовые вещи купили шымкентцы

Полиция задержала 22-летнего жителя Тараза и двоих его сообщников из Алматы и Шымкента, которые создали в социальной сети фейковый аккаунт магазина брендовой обуви и сумок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Для своего интернет-магазина мошенники копировали фотографии товаров с реальных торговых площадок. Покупателям они поясняли условия поставки и получали оплату через денежные переводы или удаленные счета.

Не дождавшись заказа, разочарованные клиенты обратились с заявлениями в полицию. В настоящее время по факту многократного мошенничества проводится расследование, и подозреваемые взяты под стражу.

Киберполицейские отметили, что потерпевшие от действий онлайн-аферистов могут находиться по всей стране. Полиция предупреждает: пользуясь сайтами объявлений, постарайтесь договориться об оплате после получения товара; попросите выйти на связь через видеозвонок, убедитесь в наличии товара; никогда не отправляйте свои персональные данные, номера и коды банковских карточек незнакомым лицам.

