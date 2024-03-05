Несущие добро

С 2021 года в Акмолинской области действует уникальный проект «Автобус добрых дел», в который ежегодно вовлекаются порядка двух тысяч студентов, педагогов и мастеров колледжей. В рамках программы студенческая молодежь помогает жителям сельской и городской местности в решении различных проблем, оказывает им бытовые и другие услуги на бесплатной основе.

Для реализации волонтерских инициатив из каждого колледжа области круглый год по сельским дорогам отправляется «Автобус добрых дел» со студентами 3–4-х курсов и мастерами производственного обучения. Дружные молодежные десанты, приезжая в села, безвозмездно оказывают сельчанам услуги – парикмахерские, мелкого швейного ремонта, столярного, сварочного характера. Кому-то электрическую проводку требуется заменить, нарасхват и мастера в области цифровых технологий. Одним жителям, бывает, компьютеры и ноутбуки починить нужно, другим – новую антивирусную программу установить.

Пока одни студенты-волонтеры наводят порядок в домах, дворы очищают от снега, другие проводят встречи со школьниками. Организовывают для них спортивные и культурно-массовые мероприятия, кружковые занятия.

В 2023 году ребята охватили такой доб­рой заботой 300 городских и сельских жителей.

В День благодарности в Кокшетау встретились студенты-волонтеры и представители организаций, фондов, а также благодарные жители, которым была оказана помощь в рамках проекта «Автобус добрых дел». Встреча «Ризашылық – мейірімділік бұлағы» прошла 1 марта во дворце «Болашақ сарайы». Юные волонтеры, которые продолжают традиции, оказывают уважение, окружают заботой тех, кому она очень нужна, несут людям добро, ничего не требуя взамен, услышали много добрых напутствий. Так, заслуженные слова благодарности были сказаны в адрес студентов Высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина, оказывающих поддержку детям с особыми образовательными потребностями.

Признательность студентам-донорам за их неравнодушие, а значит, за чьи-то спасенные жизни выразила руководитель Центра крови Кокшетау Оксана Галимская. Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. Благодарила молодежь и представитель совета ветеранов Строительно-технологического колледжа Алена Бейсентаева.

– Мне всегда хотелось делать добрые дела. К счастью, такая возможность представилась. Став студенткой, сразу же примкнула к волонтерскому движению. Мы с ребятами оказываем безвозмездную помощь одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью, – рассказала участница встречи, студентка третьего курса Строительно-технологического колледжа г. Кокшетау Нина Червоняк.

Как отметила руководитель отдела управления образования Айнаш Галимова, акмолинские студенты-волонтеры помогают одиноким пожилым людям убрать снег, перекопать огород, заготовить дрова и уголь... Такая безвозмездная волонтерская работа в течение четырех лет проводится во многих сельских населенных пунктах области.

– Можно с уверенностью сказать, что волонтерство – это своеобразный социальный лифт, благодаря которому многие молодые люди находят себя, личностно вырастают, позже строят успешную карьеру в профессии, – сказала она.

Добавим, что встреча, прошедшая в День благодарности, позволила наполнить проект новыми задачами и расширить число участников-добровольцев.