Совет по этике в рамках своих полномочий провел анализ работы дисциплинарных комиссий государственных органов за первое полугодие. Можно было выявленные факты и не выносить на суд общественности, но когда нарушаются права человека, применяются на практике утратившие законную силу Правила наложения дисциплинарных взысканий, продолжают иметь место наказания, не соответствующие видам взысканий, грубо нарушаются действующие нормы, их стоит предать огласке, хотя бы в целях профилактики.

К тому же противоправные наказания, которые в народе называют «от фонаря», влияют на привлекательность госслужбы в целом. Анализ выявил много недостатков, после чего последовали выводы: причинами и условиями тому являются незнание либо умышленное игнорирование норм действующего законодательства со стороны дисциплинарных комиссий, сотрудников служб по управлению персоналом и должностных лиц. Логично перейти от слов к делу, то есть к конкретике.

Главному специалисту акимата поселка Бестобе С. наложено взыскание в виде замечания. Выяснилось, что аким поселка, принимая это решение, руководствовался правилами, утвержденными 31 декабря 1999 года, таким образом, отстав от жизни на целых 15 лет.

Ладно, сельская власть, там нет юриста, руководителя аппарата, кадровой службы. Однако похожее нарушение допущено по отношению к главному специалисту отдела ЖКХ Степногорска А.

В следующей номинации (сведения о дисциплинарных проступках, указанных в пунктах 21, 22, 24, 25 действующих правил, подлежат перенаправлению в течение трех рабочих дней в Национальную комиссию, Комиссию по этике или Совет по этике) нарушений – воз и маленькая тележка. Между прочим, подобная «волокита» приводит к уводу от ответственности виновных в связи с истечением сроков привлечения.

Так, акимом Аккольского района представление прокуратуры в отношении акимов Новорыбинского, Урюпинского сельских округов, а также руководителя отдела образования, допустивших нарушения закона о госслужбе, направлено в Совет по этике спустя лишь 27 дней. На 10 дней задержали «почту» акима­ты Целиноградского, на 18 – Коргалжынского районов. Незнание закона – навряд ли. Скорее всего, увод от ответственности, что можно квалифицировать как покровительство виновных.

Многие «воспитатели» не знают даже прописных истин. Согласно статье 45 Закона о госслужбе, взыскание не может быть применено в период временной нетрудоспособности, нахождения госслужащего в отпуске или командировке, на подготовке или переподготовке, стажировке, курсах повышения квалификации, обжалования в судебном порядке решения госоргана. Вроде никаких юридических изысков, человек на работе – наказывай, если заслужил и находится на месте, отсутствует – повремени.

Тем не менее и здесь нарушений выше крыши. Например, главному специалисту областного управления строительства Ж. объявлен выговор в то время, как она находилась в очередном трудовом отпуске. Что любопытно, согласно пунк­ту 33 Правил, с виновного требуется письменное объяснение. А как прикажете его взять, если наказанный в отъезде. Получается два нарушения в одном. Но и это еще не все. Ж. должна была ознакомиться с приказом о привлечении ее к дисциплинарной ответственности. Увы, она лишена такой возможности физически. А дистанционные наказания пока законодательными нормами не предусмотрены.

Правила пишутся, исполнители идут своим путем. Опять же в областном управлении строительства грубо нарушили права другого главного специалиста – К. В письменном объяснении она факт совершения дисциплинарного проступка не признала. В таком случае должно было проведено служебное расследование. Но никто не стал обременять себя лишними хлопотами, как бы походя нанеся госслужащему моральную травму. Да и в материальном плане есть свои издержки, при наличии взысканий все виды премиальных отменяются.

Далее. дисциплинарные взыскания должны соответствовать тяжести совершенного проступка. Должны в теории, на практике, бывает, происходит иначе. Некоторые госорганы применяют данную норму по принципу «кто во что горазд». Возьмем свежий пример. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Кокшетау Ж., уже имея выговор, через 2 недели, так сказать, по горячим следам, получает второй, хотя в подобном случае должно последовать предупреждение о неполном служебном соответствии или понижение в должности.

Похожие безграмотные наказания следуют одно за другим. Спрашивается, для кого и зачем пишется закон? Не по правилам это, господа хорошие, пора дисциплину укреплять в госорганах, начиная с себя.

Особенно к этому совету стоит прислушаться дисциплинарным комиссиям, отдельные из которых проявляют элементарное неуважение к своим общественным обязанностям. Отсюда начинаются и упущения на госслужбе. Что стоит грамотно, в соответствии с действующими нормами оформить протокол, так же грамотно зафиксировать в нем решение комиссии, поставить подписи председателя, членов и секретаря (порой и эта процедура забывается), а уж потом служба управления персоналом обязана ознакомить с ним госслужащего, привлеченного к дисциплинарной ответственности. Нет же, часто документация оформляется небрежно, хотя в иных случаях решается судьба человека.

Как говорится, на десерт еще один факт. Аким Симферопольского сельского округа С., получив уведомление о приглашении на заседание дисциплинарной комиссии, развел руками: когда оно состоится, куда ехать, зачем ехать? А случилось так потому, что комиссия с материалами дисциплинарного дела ознакомить акима, хотя бы накануне, как это положено, позабыла...