Неверные прогнозы министерств скрыты за красивыми отчетами и недостоверной статистикой – Годунова

Фото: пресс-служба ВАП РК

«Мы так и не научились привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. В результате – распыление больших ресурсов на мероприятия, никак не влияющие на достижение общенациональных задач. Не успели разработать национальные проекты, на второй год реализации ставим их на утрату. И вроде всё исполнялось, но эффект сомнителен – рабочие места создаются тысячами, а Минтруда прогнозирует рост безработицы», – констатировала она.

Она также обратила внимание на отложенный экономический эффект по реализации инвестиционных проектов.

«Расширение и выход на проектную мощность запланированы через 3-5 лет. Это понятно, это производственный цикл любого инвестиционного проекта, а дальше никем не контролируется. В большинстве своем проекты снимаются с мониторинга сразу по завершении реализации», – сказала Годунова.

По ее словам, не представляется возможным оценить работу госорганов.

«Статданные по 37% целевых индикаторов за 2022 год до сих пор не сформированы, а те, что есть, не дают целостного представления о результатах. Да и как согласиться с заявленными достижениями, если показатели корректируются под факт исполнения, а изменения объемов финансирования в большинстве своем не влияют на их значение. Настораживает не масштаб неверных прогнозов министерств и ведомств, а то, что они скрыты за красивыми отчетами и недостоверной статистикой. А Правительство на их основе принимает соответствующие управленческие решения», – высветила проблему глава ВАП.