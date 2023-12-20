Невиртуальные медали

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Дмитрий Норкин

Сборная Казахстана по Dota 2 стала чемпионом мира на Global Esports Games 2023, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

фото sz.kz

Национальная команда по киберспорту, сформированная Qazaq Cybersport Federation, была представлена на первенстве планеты в двух очень популярных в мире дисциплинах – Dota 2 и PUBG: Mobile.

В первый игровой день сборная Казахстана по Dota 2 одолела соперников из Южной Африки со счетом 2:0, тем самым обеспечив себе место в полуфинале, где она встретилась с хозяевами турнира – сборной Саудовской Аравии – и тоже победила их со счетом 2:0.

Благодаря двум победам наша команда прошла в финал и 16 декабря сыграла за золотые медали против сборной Малайзии. Матч был непрос­тым, обе команды настраивались на победу и были явными фаворитами турнира, однако в упорной борьбе победу одержали казахстанцы.

– Мы настраивались на победу, долго готовились к играм, и это принесло результат. Мы хотим побеждать и с гордостью представлять нашу страну на всех международных турнирах. Особенно приятно выиграть в такой замечательный день – в День Независимости Казахстана, – сказал после турнира тренер команды Абылайхан Мурзагалиев.

В составе сборной Казахстана по Dota 2 выступали: Ильяс Ахкубеков с игровым прозвищем liru01, Егор Миллер – egxrdemxn, Александр Пак – v1olent’, Саламат Садыр – v3ndetta и Аскар Жумагулов – Toshi.

На чемпионате Global Esports Federation сборная Казахстана также выступала в дисциплине PUBG: Mobile. Наши кибератлеты на старте одержали серию уверенных побед, набрав большое количество очков. После первого игрового дня команда заняла второе место, уступая лишь сборной Украины. Однако второй игровой день сложился не так удачно, и в итоге сборная Казахстана заняла лишь четвертое место, уступив Украине, Таиланду и Бразилии.

В состав сборной Казахстана по PUBG: Mobile вошли Дарын Бейбитов – SLYFACHE33Z, Мухамеджан Нусип – SLYST1ZEX, Далихан Тынымбаев – SLYATTACKER69 и Ербол Ыкыласов – SLY3TN. Игроком резерва был Ержан Жумагали – SLYCLOZZ1K, а тренером команды Айдана Бутинбаева – SLYAYL1NN.

– В последние годы заметно растет интерес к организации киберспортивных турниров у разных стран, которые сегодня буквально сражаются за звание будущего центра мирового киберспорта. Мы уверены, что индустрия будет одной из наиболее динамично растущих, и со своей стороны уже сейчас перенимаем ведущий опыт, чтобы в обозримом будущем провести в Казах­стане киберспортивные турниры мирового уровня, – отметил президент Федерации киберспорта РК Куанышбек Есекеев.

#чемпионат #Эр-Рияд #чемпионы мира #Dota 2 #Global Esports Games 2023

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