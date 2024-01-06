Незадачливый вор попался на краже сувенирных долларов

Происшествия
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На магазин мужчину, решившего быстро https://t.me/POLICE_of_KZразбогатеть, навел знакомый, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Мужчину, который похитил в магазине сувенирные доллары, задержали в Западно-Казахстанской области.

"Мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения не только магазина, но и на камеры ЦОУ ОП Бурлинского района. На записи видно автомашину, на которой уехал мужчина с места происшествия", - говорится в сообщении Polisia.kz.

Оперативникам не составило труда найти злоумышленника. Им оказался житель города Аксай. В его квартире были обнаружены похищенные "доллары".

"Задержанный рассказал, что один из знакомых поведал ему, что в магазине хозяин хранит доллары. Мужчина решил быстро разбогатеть", - отмечается в сообщении.

По данному факту ОП Бурлинского района начато досудебное расследование.

#ЗКО #воровство #сувенирные доллары

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