Фото: Kazpravda.kz
Президент
Незаконно вывезенные за рубеж активы должны быть возвращены народу Казахстана – Токаев
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о работе по возврату незаконно выведенных за рубеж активах и финансовых средствах, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Конечно же, такая опасность (что-то отнять и поделить - прим. ред.) существует. Я очень хорошо понимаю подоплеку вашего вопроса. Тем не менее, мной была создана комиссия, которая занимается возвращением в государственную собственность тех активов, которые были незаконно приватизированы в свое время. Такие активы возвращаются в лоно государства. Здесь нет какой-либо экспроприации (принудительного отчуждения имущества - прим. ред.). Я далек от мысли отобрать и поделить», - сказал Глава государства.

При этом он подчеркнул, что там, где все делалось законно, и если эти крупные и средние компании работают в полном соответствии с законодательством, никакой экспроприации быть не может. Так как, в противном случае, пояснил Токаев, это породит социальную нестабильность в обществе.

Но в то же время, подчеркнул Президент, люди прекрасно видят, что было справедливо, а что – вопреки закону.

«Я считаю, эта задача очень важная. Она постепенно реализуется, выполняется. Кроме того, я создал межведомственную комиссию по возврату незаконно выведенных за рубеж финансовых средств и активов. Я понимаю, что в течение одного-двух дней это невозможно сделать, могут понадобиться годы, но этой работой нужно заниматься, поскольку активы вывозились за границу вопреки законам, и они должны вернуться к своему законному владельцу. А законным владельцем, согласно нашей конституции, является народ, и от имени народа всеми активами управляет государство и, естественно, будучи подотчетным парламенту и правительству», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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