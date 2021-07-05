Независимость – конституционная ценность

– В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости страны. Что для Вас значит это событие?



– Три десятилетия назад граж­дане Казахстана обрели главную ценность – самостоятельно определять свой курс развития, внут­реннюю и внешнюю политику. Путь к воплощению в жизнь мечты многих поколений наших предков был непростым. Он проходил через войны, кровопролития, коллективизацию, голод и репрессии, которые, однако, не смогли сломать твердую волю нации к свободе. Такие испытания выдержали не все. История тому свидетель. В мировом пространстве все еще существуют народы, которые до сих пор не могут найти в нем свое достойное место. Некоторые из них уже исчезли, а некоторым грозит такая опасность. С этих позиций независимость – это счастье, всенародное достояние, которое надо ценить, беречь и укреплять. С 2017 года она официально отнесена к числу высших, неизменных конституционных ценностей. В статье 91 Конституции прямо закреплено, что независимость государства, как и унитарность, территориальная целостность, форма правления и другие, является неизменной. Данные положения не могут быть пересмотрены, даже путем изменения Основного закона. За этим кроется глубокий смысл, намерение навеки сохранить идентичность государства Великой степи.

Как подчеркивает Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев,­ независимость – это крылья народа. Не каждому дает­ся этот бесценный дар.



– Юбилей суверенитета – хороший повод для подведения итогов проделанной работы. Каковы, на Ваш взгляд, основные достижения за эти годы?



– Президент республики Касым-Жомарт Токаев в своей прог­раммной статье «Независимость превыше всего», опубликованной в начале года, дал справедливую оценку пройденному этапу, отметив, что каждое из охваченных им десятилетий по своей миссии и достижениям достойно мерок столетия.

Действительно, за эти годы нашли свои решения важнейшие вопросы государственности. Граж­дане получили конституционную свободу, комплекс реально действующих личных, социально-экономических, политических и иных прав, возможность заниматься своим любимым делом. Были утверждены государственные символы, созданы Вооруженные силы, введены национальная валюта, основанная на частной собст­венности рыночная экономика, современные государственное управление и правовая система. Впервые международными договорами были определены вопросы государственных границ. Казахстан вошел в число 50 развитых стран мира и стал уважаемым членом международного сообщества.



– Какое место занимает Конституция в процессе становления Казахстана?



– Конституция – фундамент суверенитета, основа независимости и всех наших достижений. Все крупные шаги в последовательном строительстве суверенного государства осуществлялись в соответствии с принятой 30 августа 1995 года на республиканском референдуме Конституцией Республики Казахстан, которая была инициирована Первым Президентом страны – Елбасы.



Основной закон определил стратегический курс и приоритеты суверенного Казахстана – утверж­дение себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценнос­тями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. На высшем уровне были закреп­лены все необходимые атрибуты современной казах­станской государственности. Это новая система государственных органов, общепризнанные права и свободы человека и гражданина, политический плюрализм, принципы парламентаризма, многопартийности и других институтов гражданского общества, социально ориентированная рыночная экономика и многообразие форм собственности, правосудие, конституционный контроль, местное самоуправление, территориальная целостность и неприкосновенность государственных границ, действующее право, суверенитет, государственные язык и символы и другие.



– Как утверждают многие, при подготовке нашей Конституции учитывался и французский опыт, в частности, форма правления республики. Насколько это повлияло на дальнейшее развитие страны?



– Да, в ходе работы над проектом Конституции 1995 года был использован прогрессивный зарубежный опыт. География обоб­щения охватывала практически все континенты мира. В эту работу были вовлечены юристы государственного аппарата, ученые-правоведы и иностранные эксперты. Данный процесс координировал лично Первый Президент республики, который буквально с ручкой в руке изучил и законспектировал 20 зарубежных конституций, в том числе Франции.

Следует отметить, что стабильная и поступательная эволюция Республики Казахстан во многом связана с введением президентской формы правления. Реальное становление Казахстана в качест­ве суверенного государства имеет точкой отсчета 24 апреля 1990 года. Именно в этот день был учрежден пост Президента респуб­лики и на него избран Нурсултан Абишевич Назарбаев.



Действующая Конституция четко обозначила статус и полномочия Президента. Он является Главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношениях. Президент республики – символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом.

Президентская форма правления в сочетании с твердой волей, организаторскими способностями и харизматическими качествами Елбасы позволила объединить усилия общества и государства в решении насущных задач.



– Судьба современного Казахстана неразрывно связана с личностью Елбасы. Как Вы оцениваете его роль?



– Как отмечает Глава государства: «Все наши достижения стали возможны благодаря лидерству Елбасы, мудрости и единству нашего народа, кропотливому труду всех соотечественников. Можно сказать, что Елбасы стал вечным символом нашей Независимости».



Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, являясь Личностью-Эпохой для своей страны и всего мира, выделяется своей непревзойденной ответственностью перед нынешним и грядущими поколениями. Елбасы стал мощным, консолидирующим общество конституционным и фактическим гарантом уверенного роста Казахстана по восходящей в условиях прочного режима конституционной законности. По признанию народа и букве Конституции он является Основателем независимого Казахстана. Фактор реформаторски настроенного Лидера явился локомотивом и движущей силой всех преобразований, реализованных в стране за эти годы.



– Конституция респуб­лики закрепила основы для утверждения Казахстана в качестве демократического, светского, правового и социального государства. Каковы были предпосылки при постановке таких стратегичес­ких целей?



– Распад СССР является беспрецедентным событием конца XX века. Данный исторический период вызвал неоднозначные чувства. С одной стороны, открылась возможность для становления союзных республик в качестве самостоятельных государств, а с другой – была тревога за будущее в связи с разрывом ранее сложившихся экономических и иных связей.

Нурсултан Абишевич возглавил республику в сложный переходный период. Экономический кризис, потеря определенной частью общества ценностных ориентаций, разгул преступности тормозили принятие кардинальных мер, связанных с созданием базовых основ новой общественно-экономической формации, адекватных ей рыночных институтов, правовой и судебной систем.



Истинный патриот своего народа и страны, опытнейший политик со складом ума креативного ученого, руководитель-практик высшего уровня на то время всесоюзного масштаба, он обладал даром системного предвидения и максимально отточенными управленческими навыками. При этом прекрасно знал состояние дел во всех ячейках казахстанского государства и общества: в экономике и политике, во внутреннем самочувствии народа и взаимоотношении с другими странами.



Имел четкие представления о том, что, как и когда нужно сделать для вывода Казахстана из системного кризиса. Прекрасно ориентируясь в мировой истории и политике, постоянно пополняя свои знания о действиях лидеров и правительств недавно обретших государственную независимость стран, внимательно изучая примеры эволюции высокоразвитых государств, а также политического и экономического транзита в лагере демократической трансформации, он сформировал четкие представления об истинно казахстанском пути глубокой и масштабной многовекторной модернизации.



Преодолев все трудности, Елбасы удалось осуществить радикальные перемены и обеспечить курс, направленный на экономическое и социальное процветание государства при соблюдении конституционной законности. Об этом наглядно свидетельствует новейшая история.



– Одним из ярких достижений независимости является учреждение органа конституционного контроля. Какой вклад он внес в укрепление суверенитета страны?



– По действующей Конституции его функции возложены на Конституционный совет. Все эти годы деятельность совета была нацелена на полноценную реализацию конституционных ценностей. Его решения способствовали долж­ному пониманию и реализации всех составляющих современной казахстанской государственнос­ти, закрепленных в Основном законе. Правовые позиции совета касались вопросов обеспечения территориальной целостности и укрепления суверенитета, дейст­вующего права, многообразия форм собственности, использования государственных языка и символов, правового статуса и полномочий новой системы государственных органов, механизмов защиты и ограничения прав и свобод человека, принципов взаимодействия государственных и общественных институтов, развития парламентаризма, правосудия, прокурорского надзора и так далее.



– Какие конкретно позиции были сформированы по этим вопросам?



– Приведу несколько примеров. Так, предметом официального толкования Конституционного совета были нормы Основного закона, регулирующие институт гражданства. Совет разъяснил, что институт гражданства является определяющим признаком суверенитета, независимос­ти и конституционного строя республики, поскольку только народ Казахстана, состоящий из граждан государства, является единственным источником государственной власти. В нем также была выражена правовая позиция о недопустимости в Казахстане института множественного, в том числе двойного, гражданства. Недавние конституционные реформы в некоторых зарубежных странах еще раз подтвердили важность такого подхода.



Независимость страны охватывает и вопросы обеспечения территориальной целостности государства. В 2003 году Конституционный совет указал, что понятие территории Казахстана в Конституции тесно связано с понятием ее суверенитета. Территория государства представляет собой пространственный предел, в котором государство существует и действует как суверенная организация власти. Обеспечение государством целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости своей территории предполагает разработку и осуществление комплекса мер экономического, политического, военного, правового и организационного характера.



В признанных мировым сообществом государствах атрибутами независимости выступают государственные символы. В Республике Казахстан 4 июня 1992 года были утверждены государственные флаг, герб и гимн (обновлен в 2006 году). Они олицетворяют уникальный облик и идентичность страны, выступают в качестве инструмента выражения уважения к историческому прошлому и принципов и целей развития нации в будущем. Конституционный совет неоднократно давал разъяснения по вопросам использования государственных символов Казахстана.



На заре независимости одним из важных вопросов, от правильного решения которого зависели согласие и стабильность в общест­ве, была языковая политика. Решения Конституционного совета позволили четко уяснить содержание соответствующих конституционных положений и направить в соответствии с ними развитие законодательства страны и практики его применения. Из конституционного закрепления казахского языка в качестве государственного следует, что казахский язык является одним из определяющих факторов государственности Казахстана, символизирует его суверенитет и является элементом конституционно-правового статуса респуб­лики, выражающим единство народа Казахстана. Это, конечно, не исчерпывающий перечень.



– В настоящее время Елбасы является пожизненным членом Конституционного совета. Как это отразилось на деятельности КС?



– Елбасы всегда активно взаимодействовал с Конституционным советом. Как гарант Конституции он неоднократно ставил перед органом конституционного контроля вопросы, требующие принципиальных ответов. Всего же Первый Президент – Лидер нации обращался в Конституционный совет 23 раза.

Нурсултан Назарбаев требовал и получал от совета информацию о состоянии конституционной законности в стране, встречался с председателем и членами совета, посещал Конституционный совет и обсуждал вопросы пропаганды и разъяснения положений и норм Основного закона.



Думается, что с учетом особой роли Главы государства в обеспечении конституционализма и соблюдении конституционной законности Президенту доверено пожизненно входить в состав Конституционного совета. Такая норма есть в конституциях других стран. У нас в начале прошлого года Елбасы впервые реализовал данную миссию, приняв участие в рассмотрении советом обращения суда, касавшегося воп­росов защиты жилищных прав граждан.

Вхождение Первого Президента Республики – Елбасы в состав Конституционного совета и деятельность в качестве его пожизненного члена служит действенной гарантией укрепления казахстанской государственности на основе правовых ценностей, закрепленных в Конституции республики.



– Недавно Вы в Пар­ламенте огласили очередное послание Конституционного совета. Какие идеи и предложения вошли в этот документ?



– За эти годы на совместных заседаниях палат Парламента было оглашено 26 посланий Конституционного совета. В каждом из них были внесены конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства и практики его применения в рус­ле требований Основного закона.



В этом году послание Конституционного совета посвящено 30-летию Независимости. В пос­лании отмечена прогрессивность недавно утвержденных Главой государства Национального плана развития, Общенациональных приоритетов республики до 2025 года и Концепции развития государственного управления до 2030 года, которые призваны обеспечить выход страны на траек­торию устойчивого роста.



Конституционным советом внесены предложения по укреплению принципов правового государства в стране. Совет полагает необходимым расширение доступа граждан к конституционному контролю. Одним из направлений видится совершенствование порядка обращения судов в КС, рассмотрения судами ходатайств участников судопроизводства об инициировании проверки конституционности закона.



Отдельный блок предложений касается защиты прав человека. Внимание Парламента обращено на необходимость гармонизации Уголовного кодекса и иных законодательных актов с положениями недавно ратифицированного Казахстаном II Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.



Эти и другие предложения Конституционного совета нап­равлены и на реализацию недавно изданного указа Президента о дальнейших мерах в сфере защиты прав человека. В настоящее время Правительство разрабатывает План первоочередных мер в области прав человека, предусматривающий совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН, обеспечения прав жертв торговли людьми, на свободу объединения, выражения мнения, ликвидации дискриминации в отношении женщин и другое.



– В начале июня Конституционный совет рассмотрел обращение Главы государства о проверке конституционности законодательных поправок, касающихся вопросов оказания юридической помощи. Насколько нам известно, реакция юридического сообщества была неоднозначной...



– Конституционный совет приз­нал данный закон соответствующим Конституции, и он был подписан Президентом республики 9 июня. Совет подчеркнул, что право на получение квалифицированной юридической помощи предполагает возможность каждого лица пользоваться профессиональной помощью высоко­квалифицированных юристов. В связи с этим государство должно принимать необходимые меры с целью создания надлежащих условий как для гарантирования указанного права индивида, так и обеспечения эффективности деятельности представителей юридической профессии.



Вместе с тем Конституционный совет обратил внимание на отдельные недостатки закона, которые могут создавать условия для их неоднозначного понимания и ненадлежащего применения. Некоторые юристы нас упрекают в том, что если выяв­лены такие факты, то сомнительно вынесение решения о соответствии закона Конституции. В мировой практике есть такое понятие, как конституционная сдержанность. Любой закон может иметь слабые места. Но в то же время в нем может быть и множество прогрессивных положений, которые усиливают гарантии защиты прав личности и вводят общепризнанные стандарты. Поэтому органы конституционного контроля стараются сохранять такие нормы, чтобы они были введены в действие. А проблемные вопросы, если есть такая возможность, быстро сглаживаются путем принятия дополнительных законодательных мер. Такой подход был применен нами в этом деле. Этот опыт распространен во всем мире.



В целом данное производство является ярким примером разрешения разногласий на основе Конституции. В заседании совета приняли участие депутаты Парламента, руководители правоохранительных органов, представители адвокатуры, нотариата, палат частных судебных исполнителей, юридических консультантов, ученые-правоведы, которые свободно высказывали свои позиции. Два года назад мы дополнили свой регламент тем, что заинтересованные организации и лица могут представлять по рассматриваемым обращениям свои инициативные заключения. Цель – всесторонний анализ воп­роса. В этот раз нам от адвокатов, юридических консультантов, их палат и ассоциаций поступило более 70 таких отзывов, как за, так и против закона. Все они были внимательно изучены. Такая активность приветствуется. Надеюсь, что в будущем своей возможностью будут пользоваться представители и других сфер.



21 июня, выступая в Пар­ламенте, я обратил внимание, что обращение в Конституционный совет за дачей офи­циального толкования Основного закона или проверкой конституцион­ности закона является важным инструмен­том обеспечения надлежащего качества законодательных актов. Он должен широко применяться уполномоченными субъектами.



– В преддверии Дня столицы хотелось бы знать, в чем, по Вашему мнению, особенность данного государственного праздника?



– Одним из символов независимости является наша прекрасная столица – город Нур-Султан. Годы показали, что решение Елбасы о переносе столицы было правильным. Новая столица открыла новые высоты, показала весь потенциал нашей республики. Два с лишним столетия тому назад, провозгласив независимость, США назвали своей столицей город Вашингтон. Это политичес­кое решение Президента Джорд­жа Вашингтона стало основой нового государства.



Как вспоминает Нурсултан Абишевич, «объявить в Пар­ламенте в 1994 году, что надо перенести столицу, – это было равноценно взорвавшейся бомбе»: «На меня смотрели, как на человека, «сдвинутого по фазе». Кругом пенсии не платим, зарплаты не платим учителям, врачам, а он столицу переносит. Но с очень небольшим перевесом в день моего рождения как подарок депутаты проголосовали «за», сказав: «Да, это будет через 40–50 лет, к этому времени нас не будет». В 1997 году эти депутаты переехали сюда в поездах, с шампанским и гармошками, как на целину».



Место расположения столицы является точным географичес­ким центром евразийского материка. За эти годы на карте земли появился совершенно другой город. Мы единственные, построившие новую столицу в чистом поле. В ней учтены стратегические интересы нашей страны, прежде всего как центра экономического развития, притяжения всех регионов и объединения их усилий во имя благополучия народа. Она стала локомотивом, драйвером развития, местом проведения крупных форумов, призванных внести вклад в укрепление региональной и глобальной безо­пасности.

Первый Президент республики при учреждении новой столицы Казахстана предвидел эти возможности и лично контролировал воплощение данной идеи в жизнь. Уверен, придание столице нового имени Нур-Султан полностью отвечает идеалам справедливости, соответствует ценностям, положениям и нормам действующей Конституции, а также чаяниям большинства казахстанцев.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником и пожелать им крепкого здоровья, счастья и процветания!

