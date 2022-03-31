Ни одной смерти от COVID-19 не зафиксировано за сутки в Казахстане

За сутки в Казахстане не зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В Казахстане за сутки не зафиксировано смертельных исходов от коронавируса.

На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 2 798 человек (–1 783+ и 1 015 КВИ-), из них в стационарах находятся 349 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 449 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

29 марта зафиксированы 23 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 14 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 651, летальных случаев – 5 352, выздоровевших – 82 284.