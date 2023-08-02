Ни проехать ни пройти

Свежий выпуск
13
Асет Сыздыков

Жители столичного ЖК жалуются: дороги вокруг их дома так перекопаны, что ни проехать ни пройти. Однако им, судя по ответу акимата, терпеть неудобства придется еще долго.

фото автора

Работы в квадрате улиц Сыганак, Анет баба, Мухамедханова, Айтеке би начались, по словам жителей, два месяца назад. Каждый день с утра до вечера здесь гудят КамАЗы и экскаваторы, дорожные полотна переворочены, тут и там груды земли и выкорчеванные столбы и дорожные знаки. Все это соз­дает большие трудности местному населению.

Так, жительница ЖК Green Park Акмарал Бекетова утверждает, что дом буквально окружен строительной площадкой. Свободным остается только один выход на асфальтированную улицу.

– Это большой квест – попасть в дом. Улица ЕК-32, пролегающая возле нашего ЖК, длинная и вся перекопана. Вокруг пыль, шум, ездят КамАЗы. К дому не только подъехать – пройти сложно. Мы с трудом преодолеваем эти ямы и ухабы, а когда дождь, то все превращается в грязь и лужи, – говорит Акмарал.

Испытывают сложности и жители, желающие припарковаться у дома.

– Мы не можем воспользоваться своим паркингом из-за того, что перекопали вокруг. Единственная дорога в дом ведет в паркинг, но этот узкий проход часто загораживают машины. Их оставляют на ночь. Когда говорим водителям: «Уберите их», нам отвечают: «А куда нам ставить?» – сетует жительница Раиса Куандыкова.

Несет ощутимые убытки малый бизнес. В домах, вдоль которых идет строи­тельство, расположены магазины, закусочные, салоны красоты, детские мини-центры. Из-за бездорожья к ним не могут подобраться клиенты. Так, владелец салона красоты Максат Жусупов отмечает, что заметно упало количество клиентов.

– Люди не могут подъехать на машине или вынуждены парковаться далеко. Если видят, что здесь все перекопано, то разворачиваются и уезжают. Постоянные клиенты тоже жалуются, что приходится идти по грязи и пыли. Этот ремонт сильно бьет по бизнесу, – говорит предприниматель.

Максат Жусупов добавляет, что арендует помещение, и если ремонт дорог затянется, то при таких убытках вопрос встанет серьезный – продолжать или нет бизнес.

Кассир рядом стоящего мини-маркета Ертуган Калдыбай также отмечает, что покупатели недовольны.

– Мы объясняем: это не наша вина. Спрашивали у рабочих: когда откроете дорогу, сказали – в июле завершим. Месяц прошел, но никто ничего не знает. К нам идут в основном жильцы рядом стоящих домов, а они часто ходят с детьми, им неудобно. Бывали случаи, когда падали, зацепившись ногой о корягу или провода.

Акмарал Бекетова подтверждает: жильцам не сообщили, что за работы ведутся и когда они завершатся.

– Сначала думали, что быстро отремонтируют дороги и все восстановят, но уже второй месяц идут работы. Конца и края им нет. Копают глубоко, не просто меняют дорожное полотно, а дошли до канализационных труб. Со слов рабочих выяснилось, что канализация здесь нормально не проведена, поэтому и затянулся процесс – исправляют, – разводит руками женщина.

Жители полагают, что это последствия многочисленных нарушений во время планирования и строительства жилых объектов. Застройщики зачас­тую быстро сдают дома, а глубокие коммуникации не продумывают или прокладывают уже после сдачи объектов.

Действительно, новый район «Жагалау» буквально заставлен жилыми «коробками». Тот же Green Park так плотно обложен другими высотными ЖК, что и детям не поиграть на раздолье, и взрослым не прогуляться у сквера, и не проехать на автомобилях между домами.

– Полагаю, что нарушен Генплан города, происходит точечная застройка нашего района, – продолжает Акмарал Бекетова. – Акимат делает колоссальную ошибку, давая застройщикам разрешение строить дома без правильного проведения коммуникаций. В итоге страдают жильцы домов.

Мы обратились за ответом в управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны. В ведомстве подтвердили, что на указанном участке ведется реализация проекта «Строительство улиц ЕК-32, ЕК-31, ЕК-30, ЕК-29, ЕК-26, ЕК-22, ЕК-18 и ЕК-9».

«В связи с этим с 16 июня текущего года проводится поэтапное частичное перекрытие дорог в квадрате улиц Анет баба, Сыганак, Айтеке би и К. Мухамедханова. Ведутся работы по устройству инженерных сетей с устройством дорожного полотна. В связи с большим объемом работ объект является переходящим на следующий год. Полное завершение проекта планируется в 2024 году с благоустройством прилегающей территории. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожных работ», – говорится в сообщении управления.

На вопрос, не переделывают ли там огрехи по коммуникациям от прежних застройщиков, в управлении ответили, что нет: «Хозяйственно-бытовая канализация у них есть от застройщика. Мы проводим сети ливневой канализации и освещение».

Примечательно, что недалеко находится другой ЖК – Sat City, жильцы которого весной публиковали видео в соцсетях, где показывали разбитые дороги возле дома. По их словам, асфальт укладывали осенью, но вместе со снегом растаяло и само дорожное полотно.

Однако, как пояснили в столичном акимате, дорога, которую прокладывал в прошлом году застройщик, была временной. Собственно, акимат и разработал проект «Строительство улиц ЕК-32, ЕК-31, ЕК-30, ЕК-29, ЕК-26, ЕК-22, ЕК-18 и ЕК-9», чтобы сделать настоящие дороги.

Недавно Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал благоустройство новых районов Астаны, указав на отсутствие уличного освещения, тротуаров и общественных пространств. В частности, речь шла и о том самом микрорайоне «Жагалау».

– Новые районы столицы, такие как микрорайон «Жагалау» и застройка западнее проспекта Туран, совершенно не благоустроены. Улицы не освещены, практически нет тротуаров, отсутствуют общественные пространства, не говоря уже о парках и скверах, которых здесь нет и в помине, – говорил Глава государства.

Президент поручил акиму Астаны Женису Касымбеку решить эти и другие многочисленные проблемы столицы.

#Астана #дороги #ремонт #ЖКХ #стройка #коммуникации #ЖК Green Park

Популярное

Все
Сборная Казахстана выиграла первую золотую медаль на летней Универсиаде-2023, которая проходит в китайском Чэнду
120 миллионов тенге выманила мошенница за изгнание демонов
На сегодняшний день, по разным оценкам, утеряно до 70% традиционных казахских ремесел
Обещанного три года ждут
Достучаться до власть имущих
Вспоминая жизнь поэта
Как меняются села и города
Вода сквозь асфальт
Самые знойные дни июля и наступивший август жители села Жибек Жолы переживают без водопроводной воды, спасаясь от жары кто как может
Ни проехать ни пройти
Встречаемся в библиотеке!
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Жезказганские волонтеры обвиняют владельца питомника для собак «Алтынқұс» в жестоком обращении с животными
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
В Кызылорде началось бесплатное обучение женщин в рамках национального проекта «Мен – кәсіпкер»
Требования к маркировке молока и молочной продукции станут жестче
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Месси оформил первый дубль за "Интер Майами"
Женщина едва не сбросилась с моста из-за приговора сыну в Астане
Не служивших в армии освободят от необходимости получения военных билетов – Минобороны РК
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет

Читайте также

Вода сквозь асфальт
Мобильные платежи под контролем
По ту сторону «колючки»
Поднять телеса!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]