Ни проехать ни пройти Свежий выпуск 2 августа 2023 г. 1:30 13 Асет Сыздыков Жители столичного ЖК жалуются: дороги вокруг их дома так перекопаны, что ни проехать ни пройти. Однако им, судя по ответу акимата, терпеть неудобства придется еще долго. фото автора Работы в квадрате улиц Сыганак, Анет баба, Мухамедханова, Айтеке би начались, по словам жителей, два месяца назад. Каждый день с утра до вечера здесь гудят КамАЗы и экскаваторы, дорожные полотна переворочены, тут и там груды земли и выкорчеванные столбы и дорожные знаки. Все это создает большие трудности местному населению. Так, жительница ЖК Green Park Акмарал Бекетова утверждает, что дом буквально окружен строительной площадкой. Свободным остается только один выход на асфальтированную улицу. – Это большой квест – попасть в дом. Улица ЕК-32, пролегающая возле нашего ЖК, длинная и вся перекопана. Вокруг пыль, шум, ездят КамАЗы. К дому не только подъехать – пройти сложно. Мы с трудом преодолеваем эти ямы и ухабы, а когда дождь, то все превращается в грязь и лужи, – говорит Акмарал. Испытывают сложности и жители, желающие припарковаться у дома. – Мы не можем воспользоваться своим паркингом из-за того, что перекопали вокруг. Единственная дорога в дом ведет в паркинг, но этот узкий проход часто загораживают машины. Их оставляют на ночь. Когда говорим водителям: «Уберите их», нам отвечают: «А куда нам ставить?» – сетует жительница Раиса Куандыкова. Несет ощутимые убытки малый бизнес. В домах, вдоль которых идет строительство, расположены магазины, закусочные, салоны красоты, детские мини-центры. Из-за бездорожья к ним не могут подобраться клиенты. Так, владелец салона красоты Максат Жусупов отмечает, что заметно упало количество клиентов. – Люди не могут подъехать на машине или вынуждены парковаться далеко. Если видят, что здесь все перекопано, то разворачиваются и уезжают. Постоянные клиенты тоже жалуются, что приходится идти по грязи и пыли. Этот ремонт сильно бьет по бизнесу, – говорит предприниматель. Максат Жусупов добавляет, что арендует помещение, и если ремонт дорог затянется, то при таких убытках вопрос встанет серьезный – продолжать или нет бизнес. Кассир рядом стоящего мини-маркета Ертуган Калдыбай также отмечает, что покупатели недовольны. – Мы объясняем: это не наша вина. Спрашивали у рабочих: когда откроете дорогу, сказали – в июле завершим. Месяц прошел, но никто ничего не знает. К нам идут в основном жильцы рядом стоящих домов, а они часто ходят с детьми, им неудобно. Бывали случаи, когда падали, зацепившись ногой о корягу или провода. Акмарал Бекетова подтверждает: жильцам не сообщили, что за работы ведутся и когда они завершатся. – Сначала думали, что быстро отремонтируют дороги и все восстановят, но уже второй месяц идут работы. Конца и края им нет. Копают глубоко, не просто меняют дорожное полотно, а дошли до канализационных труб. Со слов рабочих выяснилось, что канализация здесь нормально не проведена, поэтому и затянулся процесс – исправляют, – разводит руками женщина. Жители полагают, что это последствия многочисленных нарушений во время планирования и строительства жилых объектов. Застройщики зачастую быстро сдают дома, а глубокие коммуникации не продумывают или прокладывают уже после сдачи объектов. Действительно, новый район «Жагалау» буквально заставлен жилыми «коробками». Тот же Green Park так плотно обложен другими высотными ЖК, что и детям не поиграть на раздолье, и взрослым не прогуляться у сквера, и не проехать на автомобилях между домами. – Полагаю, что нарушен Генплан города, происходит точечная застройка нашего района, – продолжает Акмарал Бекетова. – Акимат делает колоссальную ошибку, давая застройщикам разрешение строить дома без правильного проведения коммуникаций. В итоге страдают жильцы домов. Мы обратились за ответом в управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны. В ведомстве подтвердили, что на указанном участке ведется реализация проекта «Строительство улиц ЕК-32, ЕК-31, ЕК-30, ЕК-29, ЕК-26, ЕК-22, ЕК-18 и ЕК-9». «В связи с этим с 16 июня текущего года проводится поэтапное частичное перекрытие дорог в квадрате улиц Анет баба, Сыганак, Айтеке би и К. Мухамедханова. Ведутся работы по устройству инженерных сетей с устройством дорожного полотна. В связи с большим объемом работ объект является переходящим на следующий год. Полное завершение проекта планируется в 2024 году с благоустройством прилегающей территории. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожных работ», – говорится в сообщении управления. На вопрос, не переделывают ли там огрехи по коммуникациям от прежних застройщиков, в управлении ответили, что нет: «Хозяйственно-бытовая канализация у них есть от застройщика. Мы проводим сети ливневой канализации и освещение». Примечательно, что недалеко находится другой ЖК – Sat City, жильцы которого весной публиковали видео в соцсетях, где показывали разбитые дороги возле дома. По их словам, асфальт укладывали осенью, но вместе со снегом растаяло и само дорожное полотно. Однако, как пояснили в столичном акимате, дорога, которую прокладывал в прошлом году застройщик, была временной. Собственно, акимат и разработал проект «Строительство улиц ЕК-32, ЕК-31, ЕК-30, ЕК-29, ЕК-26, ЕК-22, ЕК-18 и ЕК-9», чтобы сделать настоящие дороги. Недавно Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал благоустройство новых районов Астаны, указав на отсутствие уличного освещения, тротуаров и общественных пространств. В частности, речь шла и о том самом микрорайоне «Жагалау». – Новые районы столицы, такие как микрорайон «Жагалау» и застройка западнее проспекта Туран, совершенно не благоустроены. Улицы не освещены, практически нет тротуаров, отсутствуют общественные пространства, не говоря уже о парках и скверах, которых здесь нет и в помине, – говорил Глава государства. Президент поручил акиму Астаны Женису Касымбеку решить эти и другие многочисленные проблемы столицы. #Астана #дороги #ремонт #ЖКХ #стройка #коммуникации #ЖК Green Park