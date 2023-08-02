Ни проехать ни пройти

Работы в квадрате улиц Сыганак, Анет баба, Мухамедханова, Айтеке би начались, по словам жителей, два месяца назад. Каждый день с утра до вечера здесь гудят КамАЗы и экскаваторы, дорожные полотна переворочены, тут и там груды земли и выкорчеванные столбы и дорожные знаки. Все это соз­дает большие трудности местному населению.

Так, жительница ЖК Green Park Акмарал Бекетова утверждает, что дом буквально окружен строительной площадкой. Свободным остается только один выход на асфальтированную улицу.

– Это большой квест – попасть в дом. Улица ЕК-32, пролегающая возле нашего ЖК, длинная и вся перекопана. Вокруг пыль, шум, ездят КамАЗы. К дому не только подъехать – пройти сложно. Мы с трудом преодолеваем эти ямы и ухабы, а когда дождь, то все превращается в грязь и лужи, – говорит Акмарал.

Испытывают сложности и жители, желающие припарковаться у дома.

– Мы не можем воспользоваться своим паркингом из-за того, что перекопали вокруг. Единственная дорога в дом ведет в паркинг, но этот узкий проход часто загораживают машины. Их оставляют на ночь. Когда говорим водителям: «Уберите их», нам отвечают: «А куда нам ставить?» – сетует жительница Раиса Куандыкова.

Несет ощутимые убытки малый бизнес. В домах, вдоль которых идет строи­тельство, расположены магазины, закусочные, салоны красоты, детские мини-центры. Из-за бездорожья к ним не могут подобраться клиенты. Так, владелец салона красоты Максат Жусупов отмечает, что заметно упало количество клиентов.

– Люди не могут подъехать на машине или вынуждены парковаться далеко. Если видят, что здесь все перекопано, то разворачиваются и уезжают. Постоянные клиенты тоже жалуются, что приходится идти по грязи и пыли. Этот ремонт сильно бьет по бизнесу, – говорит предприниматель.

Максат Жусупов добавляет, что арендует помещение, и если ремонт дорог затянется, то при таких убытках вопрос встанет серьезный – продолжать или нет бизнес.

Кассир рядом стоящего мини-маркета Ертуган Калдыбай также отмечает, что покупатели недовольны.

– Мы объясняем: это не наша вина. Спрашивали у рабочих: когда откроете дорогу, сказали – в июле завершим. Месяц прошел, но никто ничего не знает. К нам идут в основном жильцы рядом стоящих домов, а они часто ходят с детьми, им неудобно. Бывали случаи, когда падали, зацепившись ногой о корягу или провода.

Акмарал Бекетова подтверждает: жильцам не сообщили, что за работы ведутся и когда они завершатся.

– Сначала думали, что быстро отремонтируют дороги и все восстановят, но уже второй месяц идут работы. Конца и края им нет. Копают глубоко, не просто меняют дорожное полотно, а дошли до канализационных труб. Со слов рабочих выяснилось, что канализация здесь нормально не проведена, поэтому и затянулся процесс – исправляют, – разводит руками женщина.

Жители полагают, что это последствия многочисленных нарушений во время планирования и строительства жилых объектов. Застройщики зачас­тую быстро сдают дома, а глубокие коммуникации не продумывают или прокладывают уже после сдачи объектов.

Действительно, новый район «Жагалау» буквально заставлен жилыми «коробками». Тот же Green Park так плотно обложен другими высотными ЖК, что и детям не поиграть на раздолье, и взрослым не прогуляться у сквера, и не проехать на автомобилях между домами.

– Полагаю, что нарушен Генплан города, происходит точечная застройка нашего района, – продолжает Акмарал Бекетова. – Акимат делает колоссальную ошибку, давая застройщикам разрешение строить дома без правильного проведения коммуникаций. В итоге страдают жильцы домов.

Мы обратились за ответом в управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны. В ведомстве подтвердили, что на указанном участке ведется реализация проекта «Строительство улиц ЕК-32, ЕК-31, ЕК-30, ЕК-29, ЕК-26, ЕК-22, ЕК-18 и ЕК-9».

«В связи с этим с 16 июня текущего года проводится поэтапное частичное перекрытие дорог в квадрате улиц Анет баба, Сыганак, Айтеке би и К. Мухамедханова. Ведутся работы по устройству инженерных сетей с устройством дорожного полотна. В связи с большим объемом работ объект является переходящим на следующий год. Полное завершение проекта планируется в 2024 году с благоустройством прилегающей территории. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожных работ», – говорится в сообщении управления.

На вопрос, не переделывают ли там огрехи по коммуникациям от прежних застройщиков, в управлении ответили, что нет: «Хозяйственно-бытовая канализация у них есть от застройщика. Мы проводим сети ливневой канализации и освещение».

Примечательно, что недалеко находится другой ЖК – Sat City, жильцы которого весной публиковали видео в соцсетях, где показывали разбитые дороги возле дома. По их словам, асфальт укладывали осенью, но вместе со снегом растаяло и само дорожное полотно.

Однако, как пояснили в столичном акимате, дорога, которую прокладывал в прошлом году застройщик, была временной. Собственно, акимат и разработал проект «Строительство улиц ЕК-32, ЕК-31, ЕК-30, ЕК-29, ЕК-26, ЕК-22, ЕК-18 и ЕК-9», чтобы сделать настоящие дороги.

Недавно Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал благоустройство новых районов Астаны, указав на отсутствие уличного освещения, тротуаров и общественных пространств. В частности, речь шла и о том самом микрорайоне «Жагалау».

– Новые районы столицы, такие как микрорайон «Жагалау» и застройка западнее проспекта Туран, совершенно не благоустроены. Улицы не освещены, практически нет тротуаров, отсутствуют общественные пространства, не говоря уже о парках и скверах, которых здесь нет и в помине, – говорил Глава государства.

Президент поручил акиму Астаны Женису Касымбеку решить эти и другие многочисленные проблемы столицы.