Никаких замечаний!

Как рассказал глава миссии, заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров, они наблюдали за выборами на разных избирательных участках Астаны.

– До выборов члены нашей миссии побеседовали с представителями политических партий «Ауыл», «Amanat», ОСДП, обсудили вопросы, связанные с их предвыборными программами, финансированием кампании, дос­тупом к медиаресурсам. В тот же день встретились с председателем ЦИК Нурланом Абдировым, который представил всеобъемлющую информацию об участии наблюдателей и подготовке к процессу голосования для граж­дан за рубежом, – сообщил Сади Джафаров.

В день выборов миссия посетила 32 избирательных участка. Наблюдатели побывали на открытии участка № 438, понаблюдали за подсчетом голосов на 373-м участке и отметили, что все мероприятия проводились вовремя, в соответствии с законодательством.

– После мониторинга миссия заявляет, что не выявила никаких нарушений административных или правовых аспектов проведения выборов на избирательных участках. Все необходимые меры были приняты, чтобы обеспечить волеизъявление народа в надлежащий день. В соответствии с законодательст­вом обеспечивались условия для участия международных и национальных наблюдателей. Все они подчеркивали легитимность и прозрачность выборов, – подчеркнул глава миссии.

Наблюдатели не столкнулись с серьезными проблемами, которые повлияли бы на результаты выборов. Им был предоставлен полный доступ к участкам, и они получали всю необходимую информацию от сотрудников избирательных комиссий. В день голосования не отмечались элементы агитационной кампании.

Не наблюдалось попыток людей повлиять на выборы. Был предоставлен полный доступ для граждан с ограниченными возможностями, а также возможность проголосовать на дому. Обеспечено широкое освещение выборов в национальной прессе. Были озвучены результаты exit poll.

– Миссия заявляет, что выборы были открытыми, конкурентными и прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Поздравляем казахстанский народ с успешным проведением выборов и верим, что их результаты будут способствовать дальнейшему процветанию Казахстана, – резюмировал Сади Джафаров.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер подчеркнул, что, если бы партии хотели привлечь внимание к каким-либо нарушениям, у них была такая возможность. Но наблюдатели не получили никаких замечаний.